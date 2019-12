Kurz nach Weihnachten: Der FC Bayern München trifft eine Personalentscheidung für die Zukunft

„Große Fortschritte“

Der FC Bayern hat kurz nach Weihnachten und noch vor Silvester eine Personalentscheidung getroffen. Ein Spieler wird langfristig an den Verein gebunden.

Adrian Fein bekommt langfristigen Vertrag beim FC Bayern .

bekommt langfristigen Vertrag beim . Youngster ist an den HSV in die Zweite Liga ausgeliehen.

Hasan Salihamidzic lobt die Entwicklung von Fein.

München/Hamburg - Beim FC Bayern München gibt es in den Zukunftsplanungen offensichtlich keine Zeit zu verlieren. Und das zwischen den Feiertagen an Weihnachten und Silvester.

FC Bayern verlängert mit Adrian Fein

So hat der Rekordmeister an diesem Freitag eine Personalentscheidung für seinen Kader bekannt gegeben: Wie die Bayern mitteilten, wird der Vertrag von Adrian Fein vorzeitig bis 2023 verlängert. Der 20-jährige Defensivspieler ist aktuell an den Hamburger SV ausgeliehen, bei den Hanseaten überzeugte er nachhaltig in der Zweiten Liga.

Fein gilt trotz seines jungen Alters als absoluter Führungsspieler beim HSV und absolvierte alle 18 Spiele der Hinrunde. Der gebürtige Münchner hat dabei ein Tor erzielt und drei weitere Treffer vorbereitet.

Adrian Fein: Zuerst Jahn Regensburg, dann HSV

In der Vorsaison war Fein an Jahn Regensburg ausgeliehen, für die Oberpfälzer hatte er 21 Spiele in der 2. Liga absolviert. Die Führungsetage des FC Bayern traut ihm offenbar auch eine Zukunft in München zu.

„Adrian durfte in den vergangenen eineinhalb Jahren in der 2. Bundesliga viel Spielpraxis sammeln und konnte dadurch große Fortschritte in seiner Entwicklung machen“, erklärte Sportdirektor Hasan Salihamidzic in der Pressemitteilung des Serienmeisters: „Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und haben ihn deshalb längerfristig an den FC Bayern gebunden.“

Fein bestritt bisher drei Länderspiele für die deutsche U21-Nationalmannschaft, erzielte für die DFB-Junioren ein Tor.

Adrian Fein: „Beim FC Bayern viele Jahre meiner Jugend verbracht“

„Ich bin in München geboren und habe beim FC Bayern viele Jahre meiner Jugend verbracht. Umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt die Chance bekommen habe, meinen Vertrag zu verlängern“, wurde der Mittelfeldspieler in der Mitteilung des Klubs zitiert: „Die Zeit beim Hamburger SV ist sehr wichtig für mich. Ich kann Spielpraxis sammeln und mich weiterentwickeln.“

Um vielleicht dann die ganz große Chance bei seinem Heimatverein in München zu bekommen? Den ersten Schritt hat Fein gemacht - und die Bayern sich im besten Fall Transfereinnahmen für die Zukunft gesichert.

