FC Bayern hat City-Insider in seinen Reihen: Verrät er Tuchel Peps Geheimnisse?

CL-Kracher im Viertelfinale

Am Dienstagabend wartet auf den FC Bayern mit Manchester City in der Champions League der nächste Kracher. Insider Cancelo könnte dabei Tuchels Ass sein.

Manchester - Für den FC Bayern sind die Wochen der Entscheidung angebrochen. Nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg am vergangenen Dienstag (4. April) geht es für den deutschen Rekordmeister in der Champions League weiter.

Im Viertelfinale wartet Pep Guardiola mit Manchester City. Der FC Bayern ist guter Dinge, möchte gegen Top-Klub aus England unbedingt weiterkommen und sich die Chance auf den Henkelpott bewahren. Doch vor allem für Joao Cancelo dürften die beiden Duelle ganz besonders werden.

Name: Joao Cancelo Alter: 28 Jahre (27. Mai 1994) Position: Abwehr Marktwert: 60 Millionen (Quelle: Transfermarkt.de)

FC Bayern hat City-Insider Cancelo in den eigenen Reihen

Denn der Abwehrspieler ist ein echter Insider, wenn es um Manchester City und Peps Geheimnisse geht. Der Grund: Erst im Winter wechselte Cancelo auf Leihbasis von City zum FC Bayern, da er unter Guardiola nur eine untergeordnete Rolle spielte. Jetzt sucht er sein Glück in München, der deutsche Rekordmeister besitzt eine Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro. Ob er diese im Sommer ziehen wird, ist aber noch unklar.

Auch Trainer Thomas Tuchel kennt diese besondere Situation: „Ich hoffe, er kann mit seinen Emotionen umgehen und ist nicht übermotiviert oder zu aufgeregt“, sagte der Coach vor dem Spiel gegen Manchester City. Auf der anderen Seite solle er aber auch nicht zu freundlich oder schüchtern sein. „Hoffentlich kann er seine Emotionen so kontrollieren, dass er bereit ist.“

+ Joao Cancelo ist von Manchester City zum FC Bayern verliehen. Jetzt treffen die beiden Teams in der Champions League aufeinander. © Frank Hoermann/imago

Holt sich Tuchel Infos bei Cancelo vor Champions-League-Kracher?

Ob Cancelo Tuchel wohl vor dem Spiel ein paar Insider-Infos gegeben hat? „Er kennt das System (von Manchester City, Anm. d. Red.) sehr gut, aber ich würde sagen, dass ich das Spielmuster auch sehr gut kenne“, sagte Tuchel. Es sei nicht genug, diese Dinge zu wissen. „Es geht darum, was wir tun und nicht, was wir wissen.“ Der Trainer des FC Bayern fühlt sich also bereit für die Aufgabe gegen City in der Champions League – mit oder ohne Insider-Wissen von Abwehrmann Cancelo. (msb)

