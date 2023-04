FC Bayern gegen ManCity heute live: FCB verzichtet auf Champions-League-Trikot

Champions-League-Viertelfinale

Der FC Bayern tritt im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales bei Manchester City und Ex-Coach Pep Guardiola an. Der Live-Ticker zum Spiel.

Update, 19.00 Uhr: Noch zwei Stunden, bis der spanische Schiedsrichter Jesus Gil Manzano das Spiel im Etihad Stadium anpfeifen wird. Der Tross rund um die Mannschaft des FC Bayern ist bereits im Stadion angekommen und hat auch schon die Kabine entsprechend präpariert. Dabei, so ist es in einem Twitter-Beitrag zu sehen, werden die Münchner heute im roten Bundesliga-Heimtrikot auflaufen. Das dunkle Champions-League-Trikot bleibt hingegen im Schrank.

Manchester City - FC Bayern München -:- (-:-)

Manchester City: - FC Bayern: - Tore: -

Erstmeldung vom 11. April: Manchester – Nach der erfolgreichen Revanche gegen den SC Freiburg am 27. Spieltag der Bundesliga, steht für den FC Bayern München das bis dato wichtigste Spiel der Saison bevor. Im Viertelfinale-Hinspiel der Champions League trifft der deutsche Rekordmeister auf Manchester City, und damit auf Ex-Trainer Pep Guardiola. Doch auch ohne diese Personalie dürfen sich die Fans wohl auf ein Weltklasse-Spiel freuen, welches spannende Duelle en masse bereithält.

FC Bayern gegen Manchester City: Volle Offensivpower auf beiden Seiten

Den Hinspielen in der K.o.-Phase der Champions League haftet häufig die Erwartung an, eher taktisch geprägt zu sein. Chancen- und Torreichtum wird hingegen erst im jeweiligen Rückspiel erwartet. Eben dann, wenn es nichts mehr zu verlieren gibt und ein Gegentor mehr oder weniger im Angesicht des möglichen Ausscheidens keine Rolle mehr spielt. Diese Erwartungshaltung im Hinblick der Partie zwischen dem FC Bayern und Manchester City scheint jedoch in Zweifel gezogen werden zu können.

Beide Mannschaften stellen die Top-Offensive ihrer Liga, die Münchner mit 77 Treffer, die „Skyblues“ mit 75 Toren - 30 Tore durch Erling Haaland. Allerdings, und das könnte die Vorfreude bei Freunden des Spektakels eintrüben, glänzen die Teams auch mit herausragender Defensiv-Arbeit: 29 Gegentreffer für den FCB bedeuten Bundesliga-Spitze, die 27 Gegentore für City reichen immerhin zur zweitbesten Abwehr der Premier League. Somit dürfen sowohl Taktik-Fetischisten als auch Offensiv-Freunde dem Duell mit Spannung entgegenblicken.

+ Thomas Tuchel könnte gegen Manchester City auf die Fähigkeiten von Sadio Mané (M.) setzen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bayern München bei Manchester City: Spielt Mané gegen Lieblingsgegner City?

Thematisiert man die Offensive beider Mannschaften, so bleibt es nicht aus, über die mögliche Aufstellung des FC Bayern zu sprechen. Mit Eric-Maxim Choupo-Moting fällt der normalerweise gesetzte Mittelstürmer der Münchner sicher aus. Ihn wird aller Voraussicht wohl Sadio Mané vertreten.

Der Super-Star, der vor der Saison vom Liverpool an die Isar wechselte, konnte die Erwartungen bislang aber noch nicht erfüllen. Mané agierte zuletzt häufig glücklos, jedoch konnte er während seiner Zeit in der englischen Topliga ganze zehnmal gegen die „Citizens“ einnetzen. Ob Thomas Tuchel daher auf ihn setzt?

Auf der anderen Seite dominiert neben City-Trainer Pep Guardiola, der von 2013 bis 2016 in 161 Spiele für den FCB an der Seitenlinie stand, vor allem eine Personalie das Geschehen: Top-Stürmer Erling Haaland. Um ihn zu stoppen, wird Thomas Tuchel ziemlich sicher auf Matthijs de Ligt setzen, der die brachiale norwegische Naturgewalt mit dessen eigenen Mitteln stoppen kann. (sch)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON