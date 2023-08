Verzockt sich der FC Bayern am Ende? Stanisic über Freigabe „ein bisschen verwundert“

Leihe nach Leverkusen

Josip Stanisic wurde vom FC Bayern München an Bayer Leverkusen verliehen. Der Spieler selbst zeigt sich bei seiner Vorstellung etwas überrascht.

München/Leverkusen – Der Kader des FC Bayern hat sich durch den Abgang von Josip Stanisic zu Liga-Konkurrent Bayer Leverkusen etwas verkleinert. Der deutsche Rekordmeister gibt ein großes Talent ab. Der Kroate wechselt für ein Jahr auf Leihbasis an den Rhein. Bei seiner Vorstellung bei der Werkself zeigte sich der Defensivmann etwas überrascht von seinem eigenen Wechsel.

Josip Stanisic Geboren: 2. April 2000 (Alter 23 Jahre), München Aktueller Verein: Bayer Leverkusen (Leihe vom FC Bayern München) Position: Rechtsverteidiger

Flexibler Stanisic rechnete sich beim FC Bayern wohl mehr aus

So sagte Bayern-Eigengewächs Stanisic bei seinem neuen Klub Bayer Leverkusen zu seinem Leihdeal: „Ein bisschen verwundert war ich schon.“ Nichtsdestotrotz sei es für ihn die „richtige Entscheidung“ gewesen, in dieser Saison im Team von Trainer Xabi Alonso zu spielen. Stanisic hatte sich offenbar mehr für diese Spielzeit ausgerechnet.

Dabei stand der 23-Jährige in der laufenden Saison weder bei der Niederlage im Super Cup gegen Leipzig noch beim Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen im Kader von Thomas Tuchels Team. Trotz seiner Flexibilität, durch die Stanisic auf beiden Außenverteidigerpositionen sowie in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, entschieden die Verantwortlichen des FCB für die laufende Spielzeit auf die Dienste des gebürtigen Müncheners zu verzichten.

+ Josip Stanisic zeigte sich überrascht von der Freigabe der Bayern für das Leihgeschäft mit Bayer Leverkusen. © imago/Feil

Der FC Bayern plant ohne Josip Stanisic – vorerst

Bei Bayer Leverkusen kann Josip Stanisic im Gegensatz zu seiner Rolle beim FC Bayern nun auf mehr Spielzeit hoffen. Dennoch trifft der elffache kroatische Nationalspieler auch am Rhein auf starke Konkurrenz auf seiner angestammten Rechtsverteidigerposition. Dort spielt mit dem Niederländer Jeremie Frimpong einer der besten Außenverteidiger der Bundesliga. Dazu ist Back-Up Arthur als brasilianischer Nationalspieler ebenfalls kein einfacher Kontrahent. Stanisic ist sich dessen aber bewusst und werde „nicht sauer sein“, wenn er beim kommenden Spiel gegen Borussia Mönchengladbach nicht gleich von Beginn auflaufen werde.

Es ist auch denkbar, dass Stanisic in Leverkusen vermehrt in der defensiven Zentrale zum Zuge kommt. Ob das nach dem Geschmack der Bayern ist, ist unklar. Die Verantwortlichen der Münchener glauben indes weiterhin an ihr Eigengewächs. Denn dem Vernehmen nach beinhaltet das Leihgeschäft keine Kaufoption. (jsk)

Rubriklistenbild: © imago/Feil