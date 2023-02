FC Bayern in Gladbach heute live: Nagelsmann bringt B-Elf! Müller und Gnabry beginnen

21. Spieltag

Der FC Bayern ist bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Nach dem Erfolg in Paris unter der Woche, geht‘s heute in der Bundesliga um Punkte. Der Live-Ticker.

Update vom 18. Februar, 15.18 Uhr: Die Rotationsmaschine wurde von Nagelsmann ordentlich angeworfen. Ganz fünf Änderungen gibt es. „So viel rotiert haben wir nicht, es ist eine Belastungssteuerung“, sagt der FCB-Coach: „Wir haben viele Top-Spieler im Kader und denen will ich auch etwas Einsatzzeit geben.“ So startet unter anderem Thomas Müller an der Seite von Eric Maxim Choupo-Moting. Warum? „Wir wollten etwas mehr Präsenz im Strafraum haben“, so Nagelsmann: „Ich gehe davon aus, dass Gladbach eher tief stehen wird. Daher ist es gut, zwei clevere und körperlich starke Spieler vorne zu haben.“

Update vom 18. Februar, 14.51 Uhr: Kurz vor dem Anpfiff hat sich Daniel Farke bei Sky geäußert. „Wir haben gegen gute Mannschaften bislang immer ganz gut ausgesehen“, so der Borussia-Coach, der auf Marcus Thuram und Julian Weigl verzichtet. Warum? „Marcus hat die ganze Trainingswoche gefehlt. Auch bei Julian Weigl war das der Fall, der viele Einheiten verpasst hat. Ich wollte heute nur fitte Spieler auf dem Platz haben“, erklärt er.

Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München -:-

Borussia Mönchengladbach: Omlin - Lainer, Itakura, Elvedi, Benebaini - Kramer, Koné - Wolf, Hofmann, Stindl - Plea FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, Blind - Kimmich - Gnabry, Gravenberch, Goretzka, Davies - Müller, Choupo-Moting Tore: -

Update vom 18. Februar, 14.37 Uhr: Jamal Musiala wird nicht in der Startelf stehen. Warum? Belastungssteuerung nach Absprache zwischen Spieler und Trainer, berichtet tz-Reporter Manuel Bonke vor Ort. Er hatte gemeinsam mit Joshua Kimmich die höchste Laufleistung des FC Bayern in Paris – sogar im hochintensiven Bereich.

Belastungssteuerung bei Jamal #Musiala nach Absprache zwischen Spieler und Trainer. Er hatte gemeinsam mit Joshua #Kimmich die höchste Laufleistung des #FCBayern in Paris - sogar im hochintensiven Bereich. #BMGFCB — Manuel Bonke (@mano_bonke) February 18, 2023

Update vom 18. Februar, 14.24 Uhr: Die Aufstellung ist da! Trainer Nagelsmann wechselt ordentlich durch. Thomas Müller, Serge Gnabry, Ryan Gravenberch, Daley Blind und Alphonso Davies stehen in der Startelf.

+ Thomas Müller darf gegen Gladbach von Beginn an ran. © IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Update vom 18. Februar, 13.58 Uhr: In einer knappen halben Stunde kommt die Aufstellung des FC Bayern und von Gladbach rein! Wir sind gespannt, wie FCB-Coach Julian Nagelsmann aufstellen wird. Kingsley Coman wird wohl ausfallen. Gut möglich, dass auch Thomas Müller und Serge Gnabry dieses Mal eine Chance von Anfang an bekommen.

München/Mönchengladbach – Am 21. Spieltag reist der FC Bayern zum Auswärtsspiel zu Borussia Mönchengladbach. Nach dem Highlight-Spiel in der Champions League unter der Woche bei Paris Saint-Germain geht‘s nun in der Bundesliga wieder um Punkte.

Die Münchner wollen mit einem Dreier ihre Tabellenführung verteidigen. Womöglich bekommt ein Bayern-Star wieder die Möglichkeit von Anfang an. Die Fohlen aus Gladbach hingegen wollen selbst gewinnen, um den Anschluss an die Europapokalplätze nicht zu verlieren.

+ FC Bayern in Gladbach heute live: Sané-Ärger vor Anpfiff bei Sommer-Rückkehr. © IMAGO / Just Pictures /Ulrich Wagner /MIS

FC Bayern in Gladbach heute live: Ärger vor Anpfiff bei Sommer-Rückkehr

Der Klassiker aus den 70er-Jahren bietet auch heute noch Spannung. Vor allem personell, denn es ist die Rückkehr von Yann Sommer in den Borussia-Park. Achteinhalb Jahre war er der Stammkeeper der Fohlen, ehe er im Januar zum Rekordmeister wechselte. Gibt‘s einen herzlichen Empfang von den Gladbach-Fans?

Für Aufsehen sorgte im Vorfeld der Partie Leroy Sané. Der Bayern-Star erschien wiederholt verspätet an der Säbener Straße. Die Bosse und Mitspieler beobachten dieses Verhalten offenbar ganz genau. Den Abflug nach Gladbach hat er aber pünktlich geschafft. (smk)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Kirchner/David Inderlied