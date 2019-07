Live-Ticker: FC Bayern gegen den FC Arsenal - Neuer mit Schreckmoment, Müller fast mit der Führung

International Champions Cup

+ Der FC Bayern ist in Los Angeles gegen den FC Arsenal gefordert.

Der FC Bayern München trifft im International Champions Cup in Los Angeles auf den FC Arsenal. Ist der Rekordmeister ausgeruht genug für den ersten Test?

FC Arsenal - FC Bayern München -:- (-:-), Anstoß: Donnerstag, 5.00 Uhr (MEZ)

FC Arsenal : Leno, Monreal, Sokratis, Mustafi, Maitland-Niles, Xhaka, Willock, Özil, Mkhitaryan, Aubameyang, Lacazette. Bank: Martinez, Macey, Chambers, Nelson, Jenkinson, Mavropanos, Nketiah, Kolasinac, Martinelli, Burton, John-Jules. FC Bayern München: Neuer, Alaba, Martinez, Boateng, Kehl, Tolisso, Thiago, Johansson, Arp, Müller Ontuzans.

Bank: Ulreich, Hoffmann, Süle, Pavard, Lewandowski, Goretzka, Davies, Gnabry, Coman, Kimmich, Sanches, Zaiser, Singh, Poznanski, Mihaljevic, Stiller. Tore: Schiedsrichter: Kevin Scott.

42. Minute: Fernschuss Tolisso! Aber Leno muss nicht eingreifen.

38. Minute: Starker Arsenal-Konter! Nach einer miesen Thiago-Ecke schnappt sich Aubameyang die Kugel und startet einen 60-Meter-Sprint. Am Ende legt er für Özil ab, aber Neuer ist zur Stelle.

FC Bayern gegen den FC Arsenal: Ontuzans und Müller mit guten Chancen für die Münchner

34. Minute: Und die Kovac-Elf legt direkt nach: Ontuzans, übrigens bereits lettischer Nationalspieler, hält aus spitzem Winkel drauf. Leno ist bei dessen Rechtsschuss aber auf dem Posten.

32. Minute: Und prompt sind die Bayern da! Alaba spielt den Ball flach von links in die Mitte, Müller kommt vor Sokratis aus kürzester Distanz zum Abschluss. Arsenal-Keeper Leno pariert glänzend. Und schon hört man die Bayern-Fans im Stadion.

30. Minute: So ehrlich muss man sein: Die Führung für Arsenal wäre mittlerweile verdient.

27. Minute: Wow! Neuer schockt die Bayern-Fans, und das so früh am Morgen: Alaba spielt den Ball auf den Kapitän zurück, Neuer wird von Aubameyang angelaufen. Natürlich versucht er seinen berühmten Haken - er bleibt aber am Arsenal-Stürmer hängen! Am Ende springt ihm der Ball doch wieder vor die Füße. Glück für den FCB.

24. Minute: Arsenal bleibt gefährlich. Vor allem, wenn Aubameyang über rechts den Turbo anschmeißt, wird es für Alaba und Co. brenzlig. Dieses Mal segelt die Flanke des ehemaligen Dortmunders aber an Freund und Feind vorbei.

22. Minute: Ecke für Bayern - aber keine Gefahr.

21. Minute: Fast das 1:0 für Arsenal! Alexandre Lacazette schaufelt den Ball von rechts in die Mitte, Özil probiert am Fünfereck den Hackentrick - verpasst aber den Ball.

19. Minute: Die Partie gönnt sich eine kleine Pause, weiterhin ist aber klar: Arsenal hat das Zepter in der Hand. Kein Wunder, schließlich spielt hier fast die Stammformation von Trainer Unai Emery. Die Bayern müssen sich noch finden. Neuer ist bei einer Özil-Flanke aber auf dem Posten.

15. Minute: Während der ehemalige Gladbacher Granit Xhaka den Ball über den Bayern-Kasten jagt, stellt sich die Frage: Wen holen die Bayern in diesem Transfersommer noch? Plötzlich soll Neymar ja ein Thema sein. Wie tz.de* berichtet, soll der Spanier Marco Roca außerdem kurz vor einem Wechsel nach München stehen.

FC Bayern testet gegen den FC Arsenal: Gunners mit besserem Start

11. Minute: Erstes Zwischenfazit: Ein durchaus munterer Beginn beider Mannschaften. Arsenal hat die besseren Szenen, aber die Bayern tasten sich langsam in die Partie. Von Müdigkeit keine Spur, schließlich ist es in den USA gerade erst kurz nach 20 Uhr. Und wie sieht es bei Ihnen aus?

10. Minute: Die Neulinge im Fokus: Ontuzans zieht von links in die Mitte, tunnelt Mustafi. Im Anschluss kommt Johansson an den Ball, seine Flanke wird aber abgewehrt - Kehl versucht dann eine Direktabnahme, säbelt aber über die Kugel.

8. Minute: Was war das denn? Johansson spielt den Ball in die Gefahrenzone, im Anschluss sind sich Leno und Sokratis nicht einig. Fast hätte Tolisso profitiert, aber Arsenal kann die Szene doch noch klären.

7. Minute: Jetzt kommen die Bayern mal nach vorne: Jonas Kehl, seit 2015 im Klub, flankt von rechts. Bernd Leno im Londoner Kasten pflückt den Ball locker herunter.

6. Minute: Wieder Arsenal: Nach einem langen Ball verpasst Özil die Hereingabe von Aubameyang. Und die Londoner legen gleich nach: Erst wird Lacazette geblockt, dann verzieht Mkhitaryan knapp.

5. Minute: Die Bayern laufen in einem 4-3-3 auf. Martinez und Boateng bilden die Innenverteidigung, Jonas Kehl spielt hinten rechts, Alaba wie gewohnt hinten links. Ryan Johansson soll im Mittelfeld neben Thiago und Tolisso die Fäden ziehen. Vorne wirbeln Arp und Ontuzans neben Müller.

3. Minute: Und Arsenal setzt das erste Zeichen! Pierre-Emerick Aubameyang zündet über rechts den Turbo und spielt einen Doppelpass mit Özil. Sein Schuss wird zur Ecke abgefälscht. Diese bringt aber keine Gefahr.

1. Minute Der FC Bayern spielt in der ersten Halbzeit in Rot von rechts nach links. Die Gunners starten in ihrer neuen gelben Auswärtskluft.

5.06 Uhr: Die Kugel rollt!

5.02 Uhr: Die Spieler kommen auf den Platz. Gleich geht es los. Auffällig: Mesut Özil mit seiner neuen Frisur.

4.55 Uhr: Trainer Niko Kovac schenkt drei Nachwuchsspielern direkt das Vertrauen: In der Startelf stehen Ryan Johansson (21), Jonas Kehl (18) und Daniels Ontuzans (19).

FC Bayern testet gegen den FC Arsenal: Münchner mit Nachwuchskräften in der Startelf

18. Juli, 4.50 Uhr: Gleich geht es los hier in Los Angeles! Die Aufstellungen des FC Arsenal und FC Bayern sind mittlerweile bekannt, dabei wird gleich deutlich: Die Gunners geben direkt Vollgas und spielen mit ihren Stammkräften, bei den Münchnern tummeln sich dagegen noch einige Stars auf der Bank.

17.03 Uhr: Für den FC Bayern steht mit dem Spiel gegen den FC Arsenal der erste Härtetest an. Genau das entspricht genau den Vorstellungen von Trainer Niko Kovac, der sich von der USA-Reise verspricht, „dass die Jungs fit gemacht werden“. In der Partie wird es auch die Premiere für Benjamin Pavard geben, denn Kovac kündigte an: „Wir wollen den Spielern die Möglichkeit geben, gegen gute Gegner zu spielen. Deswegen wollen wir jedem 45 Minuten geben“.

Das heißt, dass auch die Nationalspieler ran müssen, die noch nicht einmal eine Woche im Training sind.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern. Anstoß in Los Angeles ist am Donnerstag um 5 Uhr nach mitteleuropäischer Sommerzeit - für die Spieler ist es noch Mittwoch, 20 Uhr. Bei uns verpassen Sie nichts! Wir berichten live von der Begegnung. +++

FC Bayern München: Testspiel gegen den FC Arsenal in Los Angeles

Los Angeles - Am 8. Juli ist der FC Bayern in die Vorbereitung auf die neue Saison eingestiegen. Genau eine Woche später hob das Flugzeug in Richtung USA ab: Dort will sich der Double-Gewinner nicht nur sportlich präsentieren. Natürlich ist der Trip auch in Sachen Marketing wichtig.

Neben dem FC Bayern weilen derzeit auch andere europäische Schwergewichte in den Staaten. Gegen drei tritt der Rekordmeister im Rahmen des International Champions Cup direkt an: FC Arsenal (18. Juli, 5 Uhr MESZ/Los Angeles), Real Madrid (21. Juli, 2 Uhr/Houston) und AC Mailand (24. Juli, 3 Uhr/Kansas City). Wie weit sind die Bayern zum ersten offiziellen Test schon?

International Champions Cup: FC Bayern muss gegen den FC Arsenal ran

Klar ist: Die zehntätige US-Tour könnte zur Tortur werden. Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt warnte vor den komplizierten Umständen und Rahmenbedingungen der Reise. Auch deshalb ist der medizinische Stab der Bayern bestens aufgestellt und vorbereitet. Und der Kader? Der ist mit 17 Profis besetzt, hinzu kommen acht Jungspunde.

Während die Bayern also in Los Angeles im Dignity Health Sports Park auf Arsenal treffen (live bei Sport1 zu sehen), laufen an der Säbener Straße die Planungen für die neue Saison weiter: Sportdirektor Hasan Salihamidzic will weitere Transfers präsentieren. Ein Neuzugang ist zwischenzeitlich schon fix. Karl-Heinz Rummenigge, der bei der US-Tour dabei ist, kündigte an, dass man noch eine Verstärkung für die Außenbahn sucht.

