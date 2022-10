Lacher beim FC Bayern: Junger Fan bittet um Autogramm und verwechselt Davies mit anderem Star

Vor dem Spiel in Hoffenheim

Kurz vor dem Gastspiel der Bayern in Hoffenheim kam es zu einer kuriosen Szene. Ein junger Fan bittet den falschen Spieler um ein Autogramm.

München - Beim FC Bayern läuft es zuletzt in der Bundesliga wieder deutlich besser. Der Rekordmeister setzte sich zudem in der Champions-League-Gruppenphase durch, gewann in der Königsklasse bisher alle vier Partien. Großen Anteil an dem Aufschwung beim FCB hat auch Alphonso Davies, der in dieser Saison unangefochtener Stammspieler ist.

Alphonso Davies Geboren: 02.11.2000 (21 Jahre), Buduburam Abwehr Vertrag bei Bayern München bis: 30.06.2025 Marktwert: 70 Millionen Euro

Alphonso Davies vor dem Hoffenheim-Spiel: „Ich bin nicht Kingsley Coman“

Aus dem Tritt dürfte ihn auch eine witzige Verwechslung mit Kingsley Coman zum aktuellen Zeitpunkt nicht bringen. Doch was war passiert? Vor dem Gastspiel des FC Bayern in Hoffenheim wurde der Kanadier von einem Fan nach einem Autogramm gefragt - vermeintlich. Denn der junge Anhänger des FCB fragte Davies: „Kingsley Coman, kannst du mir bitte unterschreiben?“

Der Linksverteidiger der Münchener war kurz irritiert, antwortete dann aber cool: „Ich bin nicht Kingsley Coman“, und ging weiter. Der Fauxpas sorgte bei den Mitspielern für einige Lacher. Für Alphonso Davies ist es die nächste kuriose Szene, die sich abseits des Platzes ereignet.

Bayern-Spieler Alphonso Davies hatte erst kürzlich Probleme in den sozialen Medien

Für viele Fußball-Profis ist der Auftritt in den sozialen Medien mittlerweile fast verpflichtend. Alphonso Davies ist auf jeglichen Plattformen vertreten und übertragt sogar Livestreams bei Twitch. Auf Instagram folgen dem 21-Jährigen knapp fünf Millionen Menschen, auf TikTok sind es noch einmal 1,5 Millionen mehr.

Am letzten Wochenende veröffentlichte der Streamer „IShowSpeed“ die Telefonnummer des Akteurs vom FC Bayern München. Anschließend stand das Handy des 21-Jährigen nicht mehr still. Doch bereits in der Vergangenheit bewies Davies immer wieder Humor und dürfte sich, zumindest von dem Fan-Fauxpas, nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Bayern-Star Alphonso Davies steht vor seiner ersten WM-Teilnahme in Katar

Sportlich läuft es hingegen bei Alphonso Davies hervorragend. In der Bundesliga ist er mit dem FC Bayern zurück in der Erfolgsspur und gesetzt in der Startelf. Für die WM in Katar ist der Linksverteidiger ebenfalls mit Kanada qualifiziert. Diese Teilnahme bei der WM ist für Davies vermutlich ein großes Highlight in der noch jungen Karriere.

Ein weiterer Bayern-Spieler, der sich auch mit seinem Land für die WM qualifizierte, ist Sadio Mané. Doch aktuell überzeugt der Neuzugang nicht und saß gegen Hoffenheim nur auf der Bank. Bisher bleibt der 30-Jährige hinter den Erwartungen des FCB zurück. (fwa)

