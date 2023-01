Kahn rüffelt Gucci-Gnabry deutlich: „Ich glaube, das hat er jetzt verstanden“

Stimmen zum Bayern-Spiel

Der FC Bayern trifft in der Bundesliga auf Eintracht Frankfurt. Rund um die Partie geht es auch um den Gucci-Trip von Serge Gnabry nach Paris. Die Stimmen.

München - Die Verletzung von Manuel Neuer, der Rausschmiss von Torwarttrainer Toni Tapalovic, der kurzfristige Paris-Trip von Serge Gnabry am freien Tag: Rund um den FC Bayern gibt es reichlich Gesprächsthemen.

Vor dem Bundesliga-Heimspiel der Münchner gegen Eintracht Frankfurt standen Trainer Julian Nagelsmann und Vorstandsboss Oliver Kahn Rede und Antwort. Wir fassen für Sie die Stimmen von Sky und aus der Mixed Zone zusammen.

Julian Nagelsmann (Trainer des FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... sein Gespräch mit dem kritisierten Serge Gnabry: „Mein Gespräch mit ihm war nicht dramatisch. Ich habe ihn auch nicht in die Ecke gestellt. Ich habe ihm meine Sicht der Dinge erklärt. Die andere Thematik müssen sie Brazzo fragen, da war ich nicht dabei. Ich hatte mit Serge keine dramatisches Gespräch. Dass er rausging und meinte, dass es nicht fair war, kann ich mir nicht vorstellen.“

... Joshua Kimmich: „Er ist einer, der extrem viel außerhalb des Platzes spricht. Der die Spieler in kleinen Gruppen zusammenholt und Rollen verteilt. Außerhalb ist er sehr wichtig, weil er sehr intelligent ist und ein Gespür dafür hat, in welchen Momenten wir uns verbessern können. Er hat eine sehr große Bedeutung für uns, deshalb spielt er auch immer.“

... eine mögliche Krise bei den deutschen Nationalspielern der Bayern: „Zweimal Unentschieden ist zu wenig bei uns. Wir haben aber nicht nur deutsche Nationalspieler bei uns. Ich habe im Trainingslager nicht ein Mal gespürt, dass sie schlecht drauf wären. Wir haben die Chance gegen Leipzig nicht genutzt. Heute wird das Ziel sein, sehr gut reinzukommen.“

.... Jamal Musiala: „Den Freigeist, den er hat, soll er behalten. Das macht ihn so stark.“

Oliver Kahn (Vorstandsboss des FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... ob Yann Sommer hinter Manuel Neuer die 1b ist: „Dieser Vergleich macht nur bedingt Sinn. Bei Bayern München ist es anders als in Mönchengladbach. Du bekommst vielleicht zwei, drei Bälle auf das Tor. Und die musst du halten, da musst du da sein. Er hat die Qualität am Ball, das braucht unsere Mannschaft, und das bringt er mit. Deswegen passt er so gut zu dieser Mannschaft.“

... die Genesung von Manuel Neuer: „Ich habe ihn gestern in der Kabine getroffen und habe mich ein paar Minuten mit ihm unterhalten. Es sieht alles gut aus, auch, was die Wundheilung angeht. Er kann sich sehr gut in die Klubverantwortlichen hineinversetzen. Er hat gesagt, die Verpflichtung von Sommer sei die richtige Entscheidung gewesen. Ich war erstaunt, wie reflektiert er die Situation wahrgenommen hat, wie er sich im Gespräch verhalten hat. Das zeigt, was für ein unglaublich guter Charakter er ist. Er hat großen Anteil am Erfolg des FC Bayern gehabt. Er hatte die eine oder andere Verletzung, hat gebissen und sich immer wieder herangearbeitet. Ich bin überzeugt, dass er auch nach seiner Rückkehr weiterhin zu den weltbesten Torhütern gehören wird.“

... die Entlassung von Ex-Torwarttrainer Toni Tapalovic: „Es gab Unstimmigkeiten im Trainerteam und das haben wir jetzt gelöst. Tapa hatte großen Anteil, wie sich Manuel Neuer entwickelt hat. Aber wenn es zwischen den Trainern nicht funktioniert, dann musst du als Klub reagieren. Und das haben wir getan.“

... möglicherweise überzogene Kritik an Serge Gnabry: „Ich sehe das komplett anders. Man muss den Zeitpunkt sehen. Wir haben im deutschen Fußball eine der schwierigsten Situationen seit Langem. Wir haben ein katastrophales Ergebnis bei der Weltmeisterschaft geholt. Deswegen haben wir den Spielern über Weihnachten so lange freigegeben. (...) Hasan hat das Serge gegenüber deutlich zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, das hat er jetzt auch verstanden. Ich war auch kein Kind von Traurigkeit, natürlich war ich auch unterwegs. Aber wenn ich weiß, dass der Zeitpunkt nicht ideal ist, gehe ich als Spieler auf den Platz und schieße zwei, drei Tore. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Er wird jetzt wieder die Leistung bringen, die wir von ihm erwarten. Davon bin ich überzeugt.“

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt) vor dem Spiel über ...

... die Chancen der Eintracht in München: „Es muss generell alles passen, wenn du hier in München gewinnen willst. Dass ist in dieser Saison noch niemandem gelungen. Du musst unter Pressing hinten raus kombinieren, defensiv stabil stehen. Das wird nicht einfach für uns.“

... die Taktik gegen die Bayern: „Wir haben uns heute entschieden, Hasebe in die Dreierkette zu stellen. Er hat sehr viel Erfahrung. Wir hatten eine sehr junge Abwehrreihe und uns entschieden, Routine hinten reinzustellen. Damit wir unter Druck nicht den Kopf verlieren.“

