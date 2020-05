Live-Ticker: FC Bayern empfängt Eintracht Frankfurt zum Topspiel - Top-Star vor Meilenstein

27. Spieltag der Bundesliga

Der FC Bayern empfängt am 27. Spieltag die Eintracht aus Frankfurt. Anpfiff ist am Samstag um 18.30 Uhr. Der Live-Ticker.

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt -:-, Samstag, 18.30 Uhr

27. Spieltag: Die Bundesliga* geht nach der Corona-Unterbrechung* in die zweite Runde.

Der Tabellenführer aus München empfängt die Eintracht aus Frankfurt. Die Gäste liegen auf dem 13. Rang.

Update vom 22. Mai, 19.20 Uhr: Die Münchner können ihren ersten Tabellenplatz im Topspiel gegen die Frankfurter Eintracht nicht nur festigen, Top-Stürmer Robert Lewandowski steht auch noch vor einem weiteren großen Meilenstein in der Bundesliga.

Der polnische Nationalstürmer braucht noch zwei Scorerpunkte, um die Marke von 300 Karriere-Scorerpunkte zu erreichen! „Lewy“ steht derzeit bei 228 Toren und 70 Assists. Auch die 40 Saisontore sind für Lewandowski noch möglich. In 24 Spielern erzielte er bislang starke 26 Treffer. Setzt er gegen die SGE noch einen drauf?

Update vom 22. Mai, 15.35 Uhr: Der FC Bayern muss am Samstag gegen Eintracht Frankfurt ran. Wie ist die Lage beim deutschen Rekordmeister? Hansi Flick spricht auf der Pressekonferenz über Thiago und Gnabry, die auf der Kippe stehen. Der Ticker zum Nachlesen.

Telekom bringt 5G in Allianz Arena

Update vom 22. Mai, 15.02 Uhr: Die Fußballfans in der Münchner Allianz Arena werden in Zukunft mit 5G versorgt. Wie die Telekom am Freitag mitteilte, ermöglichen elf neue Antennen das schnelle Mobilfunknetz in der Heimstätte des Bundesliga-TabellenführersBayern München. "5G bringt hohe Datenraten und viel mehr Kapazität für die Stadionbesucher", sagte Walter Goldenits, Geschäftsführer Technik der Telekom Deutschland.

Zudem wurden in der Allianz Arena mehr als 40 weitere LTE-Antennen verbaut. Damit sei das Stadion "bei technischen Innovationen ganz vorne", sagte Goldenits. Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge freute sich über die Verbesserung. "Die 5G-Technologie bietet großartige Möglichkeiten für alle denkbaren mobilen Anwendungen", sagte er, allerdings sei es "sehr schade, dass unsere Fans diesen besonderen Fortschritt momentan nicht live vor Ort miterleben können".

Beckenbauer und Hoeneß besuchen Arena gegen Frankfurt

Update vom 22. Mai, 10.15 Uhr:

Die Tribüne beim Geisterspiel des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr) wird ähnlich prominenter besetzt sein wie der Rasen. Niemand anderes als

Klub-Legende und Ehrenpräsident Franz Beckenbauer

wird beim FCB zur achtköpfigen Delegation gehören, die das Spiel vor Ort verfolgen darf.

Update vom 21. Mai, 23.12 Uhr: Der FC Bayern ist gegen Frankfurt der klare Favorit. Das liegt auch an den Verfehlungen der Hessen auf dem Transfermarkt, wie unsere Kaderanalyse zeigt.

Update vom 21. Mai, 20.34 Uhr: Der FC Bayern muss gegen Frankfurt auf ein paar Spieler verzichten. Wie könnte Hansi Flick letztlich aufstellen? Der Bayern-Coach könnte diese Elf ins Rennen schicken.

Update vom 21. Mai, 18.38 Uhr: Wie geht der FC Bayern ins Spiel gegen die Hessen. Vor der Partie spricht Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz. Tz.de* ist für Sie im Live-Ticker mit dabei.

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Live-Ticker - Rode will „Grass fressen“

Update vom 21. Mai, 15.33 Uhr: Der FC Bayern ist gegen die Eintracht der klare Favorit. Frankfurts Mittelfeldspieler Sebastian Rode fordert dennoch einen mutigen Auftritt wie: „Es wird darauf ankommen, viel Gras zu fressen, viele Meter zu machen, auch ohne Ball, um so lange wie möglich die Null zu halten und nach Möglichkeit vorne den Lucky Punch zu setzen“, sagte der 29-Jährige am Donnerstag.

Rode möchte seine Kraft aus dem letzten Aufeinandertreffen der beiden ziehen, als die SGE den FC Bayern mit 5:1 aus der Arena schoss. Dieses Spiel habe grundsätzlich gezeigt, „dass wir jedem Paroli bieten können, wenn wir mutig auftreten. Nur so haben wir die Chance, Spiele zu gewinnen“, sagte der Ex-Münchner.

Update vom 20. Mai, 19.45 Uhr: Bevor der FC Bayern am Samstagabend Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Topspiel fordert, müssen nachmittags um 15.30 Uhr schon zwei Konkurrenten um die Meisterschaft ran. Gladbach empfängt Bayer Leverkusen, der BVB ist beim VfL Wolfsburg zu Gast (hier im Live-Ticker)*.

FC Bayern - Eintracht Frankfurt: Schweigeminute für Corona-Opfer

Update vom 20. Mai, 16.22 Uhr: Vor der Partie des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt wird es eine Schweigeminute geben.

Im deutschen Profifußball wird an den nächsten beiden Spieltagen der Opfer der Corona-Pandemie gedacht. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch mitteilte, werden die Teams der 1. und 2. Bundesliga vor ihren Begegnungen jeweils eine Gedenkminute abhalten. Zudem werden alle Mannschaften mit Trauerflor auflaufen.

„Die Ausbreitung des Coronavirus hat weltweit bereits viele Menschenleben gefordert. Der deutsche Profifußball möchte an den nächsten beiden Spieltagen geschlossen seine Anteilnahme zum Ausdruck bringen", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert.

FC Bayern - Eintracht Frankfurt im Live-Ticker - Legt der FCB direkt nach?

Update vom 20. Mai, 16.05 Uhr: In den vergangenen Tagen hatte es sich abgezeichnet, nun ist es tatsächlich offiziell. Manuel Neuer verlängert seinen Vertrag beimFC Bayern bis 2023. Der ursprüngliche Kontrakt des Kapitäns wäre 2021 ausgelaufen.

In den vergangenen Wochen gab es viele Diskussionen um die Zukunft des 34-Jährigen. Zwischenzeitlich wurde sogar über einen Abschied von Neuer spekuliert. Doch nun haben sich alle Beteiligten geeinigt und der Keeper erklärt auch, woran es zuletzt noch gehakt hatte.

Update vom 20. Mai, 9.15 Uhr: Der FC Bayern will einen Schritt nach dem anderen auf der steilen Meister-Treppe gehen. Am Samstag geht es gegen Frankfurt, am Dienstag ist man dann direkt in Dortmund gefordert.

Sicher hat man aktuell auch schon den deutschen Klassiker im Hinterkopf. Glück für den FCB: Dortmund-Star Marco Reus wird ausfallen. Währenddessen wird ein Transfer von Leroy Sané nach München immer wahrscheinlicher.

FC Bayern - Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Legt der FCB direkt nach?

Erstmeldung vom 19. Mai, 18.16 Uhr: Der erste Spieltag nach der durch die Corona-Krise bedingten Pause ist gespielt. Unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen* konnten die neun Partien des 26. Spieltags stattfinden. Und auch im DFB-Pokal geht es weiter: Das Halbfinale der Münchner wurde nun terminiert.

Trainer Hansi Flick* und sein FC Bayern München* gewannen ihr erstes Spiel nach der Unterbrechung mit 2:0 bei Union Berlin. Nun empfangen sie in der Allianz Arena Eintracht Frankfurt mit Trainer Adi Hütter - natürlich vor leeren Rängen.

FC Bayern - Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Rekordmeister der klare Favorit

In Berlin benötigte der FC Bayern einige Zeit, um sich mit den neuen Begebenheiten zurechtzufinden. Erst nach rund einer Viertelstunde lief der Ball besser durch die eigenen Reihen. Das vermeintliche 1:0 durch Thomas Müller wurde wegen Abseits noch zurückgepfiffen. Kurz vor der Halbzeitpause foulte der Unioner Subotic im Strafraum, den fälligen Elfmeter verwandelte Robert Lewandowski* sicher. In der 80. Minute versenkte dann Benjamin Pavard per Kopf einen Eckball zum 2:0.

Thomas Müller sagte nach der Partie zur neuen Situation in der Bundesliga: „Wir sind alle sehr professionell damit umgegangen. Das hat auch ein bisschen was von Alte Herren, 19 Uhr bei Flutlichtatmosphäre. Ich glaube, sobald der Ball rollt, ist für mich klar, dass der Fokus aufs Sportliche geht.“

Ähnlich wie gegen Union ist der Rekordmeister auch gegen Frankfurt der Favorit. Die Eintracht verlor deutlich gegen Mönchengladbach und war die klar schlechtere Mannschaft.

FC Bayern - Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Gäste wollen Punkt mitnehmen

Will Adi Hütters Eintracht nicht noch in den Abstiegskampf geraten, müssen Punkte her. Gegen Mönchengladbach war ein deutlicher Klassenunterschied auf dem Feld zu sehen, nach sieben Minuten stand es bereits 0:2. „Als Weckruf nicht verkehrt“, sagte Hütter nach der Partie bei Sky. 1:3 hieß es nach 90 Minuten.

Nun geht es ausgerechnet gegen die Bayern. Eine Reaktion muss her, und das ohne die sonst so frenetisch hinter der Mannschaft stehenden Fans. Die vergangenen vier Bundesliga-Partien gingen verloren, fünf Punkte trennen die Eintracht noch von Relegations-Rang 16.

Die Eintracht muss punkten, der FC Bayern will seinen Vorsprung weiter ausbauen: Für Spannung ist also gesorgt! Verfolgen Sie die Partie hier im Live-Ticker.

