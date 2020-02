Riesen-Knall in der Praxis von FC-Bayern-Doc „Mull“: Zwei Kollegen gekündigt - Rückt Sohn Kilian nach?

Er erklärt seine Entscheidung

Was passierte in der Praxis von Bayern-Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt? Nur das Ergebnis ist klar: Zwei seiner Kollegen brauchen einen neuen Job. Was hat „Mull“-Sohn Kilian damit zu tun?

In der Praxis von Bayern-Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt gab es kurz vor Jahreswechsel wohl große Veränderungen.

gab es kurz vor Jahreswechsel wohl große Veränderungen. Zwei Mediziner mussten gehen.

Es wird gemunkelt, dass der Arzt seinen Sohn b eim FC Bayern unterbringen will.

München - In der medizinischen Abteilung desFC Bayern gab es kurz vor Weihnachten offenbar einen großen Knall: Wie die „Bild“ berichtet, feuert Sportmediziner -L egende Doktor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt zwei seiner Mitarbeiter in seiner Münchner Praxis-Gemeinschaft für Orthopädie und Sportmedizin.

FC-Bayern-Doc Müller-Wohlfahrt erklärt Kündigung von zwei Mitarbeitern

„Wie in jeder Praxis entstehen unterschiedliche Auffassungen über die weitere Ausrichtung. Im Rahmen des geplanten Generationenübergangs habe ich mich entschlossen, den Praxisvertrag von zwei meiner vier Kollegen fristgerecht zu kündigen”, so Müller-Wohlfahrt zu „Bild“.

Laut dem Blatt sollen die Geschassten die beiden Gründungspartner Dr. Lutz Hänsel und Dr. Peter Ueblacker sein. Für das Medizinerteam des FC Bayern heißt das: Ueblacker könnte die Profis bald verlassen. Bisher bestand das Team aus dem Chef, Ueblacker und Dr. Jochen Hahne.

Will „Mull“ seinen Sohn beim FC Bayern sehen?

Gerüchten zufolge soll Müller-WohlfahrtsSohn Kilian (ebenfalls Arzt) bald bei den Bayern unterkommen, schreibt das Blatt. „Mull“: „Ich entscheide im Einvernehmen mit den Interessen des FC Bayern, ob und welcher Kollege das Ärzteteam verstärkt.“

Bereits 2015 war Kilian Müller-Wohlfahrt Teil der medizinischen Abteilung des FCB - unter Pep Guardiola, der bei jedem Training einen Fachmann neben dem Platz sehen wollte.

Kilian sei laut dem Chefarzt „unmittelbar nach seiner Facharztausbildung für Orthopädie und Unfallchirurgie im Jahre 2019 als Praxispartner aufgenommen“ worden. Offiziell wird er dort als „Arzt“ aufgeführt.

