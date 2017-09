FC Bayern: Ancelotti entlassen - aber er reagiert wie ein ganz Großer

Auf die Niederlage bei Paris St. Germain folgt bei den Bayern der große Knall: Der Rekordmeister hat Trainer Carlo Ancelotti und dessen Assistenten vor die Tür gesetzt.

22.11 Uhr: Das war‘s für heute mit den Informationen zur für viele überraschenden Entlassung von Carlo Ancelotti. Am Freitag gibt‘s an dieser Stelle weitere Informationen.

21.38 Uhr: Am Abend hat Carlo Ancelotti die angekündigte Erklärung (siehe 19.10 Uhr) folgen lassen - kurz, knapp und wie ein Gentleman. Der Italiener schrieb auf seinem Instagram-Account:

Es war eine Ehre, Teil der Geschichte der Bayern zu sein. Danke an den Klub, die Spieler und die grandiosen Fans. Ciao #MiaSanMia It has been a great honour to form part of Bayern Munich's history. I would like to thank the Club, the Players and it's amazing fans. Ciao and #MiaSanMia Ein Beitrag geteilt von Carlo Ancelotti official (@mrancelotti) am 28. Sep 2017 um 12:28 Uhr

