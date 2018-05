Live-Ticker: FC Barcelona empfängt Real Madrid zum Clásico

Meister gegen Champions-League-Finalist

+ © Jose Jordan / AFP / fw Der FC Barcelona empfängt Real Madrid zum Clásico. © Jose Jordan / AFP / fw

Es ist das Duell, auf das die ganze Fußball-Welt blickt: FC Barcelona gegen Real Madrid - El Clásico. Wir berichten am Sonntag im Live-Ticker.

FC Barcelona - Real Madrid -:- (So, 20.45 Uhr)

FC Barcelona: - Bank: - Real Madrid: - Bank: - Tore: - Schiedsrichter: -

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid! Los geht es am Sonntag um 20.45 Uhr. In der Champions League ist nach dem Sieg über Bayern für Real Madrid der dritte Triumph in Folge möglich. In der Liga steht indes der Clásico an: Real muss beim spanischen Meister und Erzrivalen FC Barcelona antreten. Holt sich der Champions-League-Sieger wieder eine Pleite ab oder revanchiert er sich für das 0:3 aus dem Hinspiel? In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!

FC Barcelona - Real Madrid: Vorbericht

Nein, es wird kein Spalier geben - das hat Real Madrids Trainer Zinedine Zidane schon angekündigt. Der Franzose hat den 17. Spieltag noch in bester Erinnerung, als Barcelona dem frisch gebackenen Klub-Weltmeister Real diese Tradition verwehrte. Nicht nur das - Barca, das die Liga in diesem Jahr nach Belieben dominiert, zerlegte Madrid beim 3:0 in seine Einzelteile. Kurz: Real erinnert sich noch gut an diesen Tag.

Dabei würde dem Bayern-Bezwinger und erneuten Champions-League-Finalisten sicher kein Zacken aus der Krone brechen, würden Sie Barca mit allen Ehren empfangen. „Barcelona hat mit dieser Tradition gebrochen", sagte Zidane und klang nachtragend. Dass die Weißen in der Liga satte 15 Punkte hinter Barca liegen und noch nicht einmal die CL-Qualifikation sicher haben, wurmt sowohl ihn, als auch viele Madrid-Fans.

In Barcelona kommentiert Verteidiger Gerard Pique die Situation bissig: "Um fair zu sein: Wir haben Real Madrid gesagt, dass wir nicht für sie Spalier stehen würden, als sie die Klub-WM gewannen, weil wir nicht teilgenommen haben - also sollten wir auch nicht von ihnen verlangen, das für uns zu tun, wenn sie nicht an La Liga teilgenommen haben." Es stimmt - Real schont in der Liga seit Wochen immer wieder seine Stars für die Aufgaben in Europa. Aber auch im prestigeträchtigen Clásico? In unserem Live-Ticker erfahren Sie es.

