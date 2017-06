Ehemaliger Premier-League-Star stirbt in China

Kollaps im Training

Traurige Nachrichten aus China: Der ehemalige Star von Newcastle United, Cheick Tiote, ist tot. Der Ivorer starb nach einem Zusammenbruch im Training seines neuen Arbeitgebers in China.

Peking - Der ehemalige ivorische Nationalspieler Cheick Tiote ist tot. Er starb im Alter von 30 Jahren während des Trainings seines Arbeitgebers BJ Enterprises in China. Die Todesursache war zunächst völlig unklar.

Wie die britische Daily Mail berichtete, kollabierte der ehemalige Spieler von Newcastle United (156 Premier League-Einsätze) im Training des chinesischen Zweitligisten. Sofort eintreffende Rettungskräfte versuchten Tiote noch zu reanimieren, hatten aber keinen Erfolg. Tiote war erst vor vier Monaten aus England nach China gewechselt. Vor seiner Zeit in England und China lief der zentrale Mittelfeldspieler unter anderem für Twente Enschede (Niederlanden), den RSC Anderlecht (Belgien) und Roda Kerkrade (Niederlande) auf.

Ex-Teamkollege Ba betroffen

Der ehemalige Hoffenheimer Demba Ba, der mit Tiote bei Newcastle spielte, brachte via Twitter sein Mitgefühl zum Ausdruck. „Möge Allah Dir Jannah gewähren, Bruder“, schrieb der 32-jährige Senegalese, der mittlerweile bei Besiktas Istanbul in der Türkei spielt. „Jannah“ ist der arabische Name für Paradies. Immer wieder sterben Fußballer auf dem Fußbalplatz. Im vergangenen Jahr starb der Kameruner Patrick Ekeng im Alter von nur 26 Jahren.

may Allah gives grant you jannah brother Tiote — Demba Ba (@dembabafoot) 5. Juni 2017

