Nach knappem Klassenerhalt: Rene Adler verlässt HSV

Er war fünf Jahre für Hamburg aktiv

Rene Adler absolvierte insgesamt 129 Spiele für den HSV.

Er wollte es selbst ankündigen: Rene Adler kehrt dem Bundesliga-Dino den Rücken. Seine Zukunft ist noch offen. Beim HSV werden aber schon Nachfolger gehandelt.

Hamburg - Torhüter René Adler (32) verlässt nach fünf Jahren den Fußball-Bundesligisten Hamburger SV und wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Dies teilte der frühere Nationalspieler am Montag auf seiner Facebook-Seite mit. Adler wechselte 2012 von Bayer Leverkusen an die Elbe und absolvierte 129 Pflichtspiele für den Klub. Im dramatischen Saisonendspurt mit dem Klassenerhalt am letzten Spieltag fehlte der Keeper aufgrund eines Rippenbruchs.

"Ich habe den HSV-Verantwortlichen eben mitgeteilt, dass ich meinen Vertrag über den 30.06. hinaus nicht verlängern werde", schrieb Adler: "Es wird für mich also leider kein sechstes Jahr für diesen besonderen Verein mit seinen einzigartigen Fans geben." Als Nachfolger wird beim HSV der 22 Jahre alte U21-Nationaltorwart Julian Pollersbeck vom 1. FC Kaiserslautern gehandelt. Auch Schwedens Nationalkeeper Robin Olsen vom FC Kopenhagen (9 Länderspiele) gilt laut Bild-Zeitung als Kandidat auf den Posten neben Christian Mathenia.

„Ich habe keinen Plan B“

Wohin Adler wechselt, ließ er offen. "Ich habe keinen Plan B, es fanden noch keine Gespräche mit anderen Vereinen statt. Wohin es mich nach der Sommerpause zieht, weiß ich noch nicht", so der 32-Jährige.

Ihm sei "klar, dass diese Art der Entscheidung im Fußballgeschäft unüblich ist, aber mir waren in meiner ganzen Karriere Rückgrat und Selbstbestimmung immer sehr wichtig", schrieb Adler am Montagvormittag. Er gehe "nicht im Groll, aber mit viel Wehmut - besonders nach diesem mal wieder emotionalen Saisonfinale!"

„Hamburg ist meine Heimat geworden“

In den Jahren 2014 und 2015 schaffte der gebürtige Leipziger mit dem HSV erst in der Relegation den Klassenerhalt. Die beste Saison erlebte Adler in seinem ersten Jahr in Hamburg, als der Klub unter Trainer Thorsten Fink den siebten Platz erreichte. "Hamburg ist meine Heimat geworden und wird es auch nach meiner sportlichen Karriere sein", sagte Adler.

