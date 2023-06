Erster Meistertitel seit 66 Jahren: Ex-Bayern-Star van Bommel sorgt für Sensation

Drama in Meisterschaftsrunde

Im April erst der Pokalsieg, jetzt auch der Ligatitel – Mark van Bommel holt mit Royal Antwerpen sensationell die Meisterschaft. Und das in einem dramatischen Finale.

Genk – 66 Jahre musste Royal Antwerpen auf die Meisterschaft warten. Jetzt ist es vollbracht: Unter Trainer und Ex-Bayern-Spieler Mark van Bommel setzte sich die belgische Mannschaft am allerletzten Spieltag in der Nachspielzeit ganz knapp gegen Titelanwärter KRC Genk und Union Saint-Gilloise durch. Die Nachspielzeit steckte dabei voller Überraschungen.

Mark van Bommel Geboren: 22. April 1977 (Alter 46 Jahre), Maasbracht, Niederlande Stationen als Spieler: PSV Eindhoven, FC Barcelona, FC Bayern München, AC Mailand Stationen als Trainer: Saudi-Arabien, PSV Eindhoven, VfL Wolfsburg, Royal Antwerpen

Mark van Bommel holt Meistertitel – Last-Minute-Tor lässt Antwerpen jubeln

Die Ausgangslage für Royal Antwerpen war vor dem letzten Spieltag in der ersten Division alles andere als klar. In der Vorwoche verpasste das Team die vorzeitige Meisterschaft vor heimischen Publikum und musste schließlich mit dem punktgleichen Union Saint-Gilloise (46 Punkte) und Gegner Genk (45 Punkte) am letzten Spieltag um die Meisterschaft kämpfen.

Während Saint-Gilloise gegen den FC Brügge ran musste, duellierten sich Tabellenführer Antwerpen mit Verfolger Genk. Kurz vor Spielschluss sah Saint-Gilloise wie der Meister aus. Dann aber gelang Brügge in der 90. Minute der 1:1-Ausgleich, eine bittere 1:3-Niederlage für Titelkandidat Saint-Gilloise stand am Ende sogar auf der Anzeigetafel.

Genk führte derweil 2:1 gegen van-Bommel-Club Antwerpen. Die Meisterschaft rückte für den 46-Jährigen in weite Ferne. Bis zur 94. Spielminute. Da kam die Zeit für Kapitän Toby Alderweireld. Mit einem Traumtor in die obere linke Ecke brachte er Antwerpen durch den 2:2-Gleichstand wieder ins Spiel. Vier weitere Minuten später war dann nach dem Schlusspfiff klar: Antwerpen ist mit je einem Punkt Vorsprung auf Genk und Saint-Gilloise neuer belgischer Meister.

+ Trainer Mark van Bommel (r.) feierte mit Royal Antwerpen den fünften Meistertitel in der Club-Geschichte. © IMAGO/Maarten Straetemans

Überwältigt von Sensationsmeisterschaft: Van Bommel gelingt mit Antwerpen Rekord

Neben der belgischen Meisterschaft sackte van Bommel zudem den Pokalsieg gegen den KV Mechelen (2:0) ein. Somit gelang dem niederländischen Ex-Profi ein wahres Kunststück: Erstmals holten „The Great Old“ in ihrer Vereinsgeschichte das Double. „Das ist mein schönster Moment auf belgischem Boden. In Belgien gelang es nur sieben Mal, das Double zu holen. Das ist außergewöhnlich“, blickte van Bommel auf den geschichtsträchtigen Abend zurück.

„Dafür haben wir trainiert, aber dass es so endet, nein“, sagte van Bommel kopfschüttelnd: „Wir spielen auswärts um den Titel und unser eigenes Stadion ist ausverkauft. Das ist nur in Antwerpen möglich.“ Der ehemalige Bayern-Profi ist seit Ende Mai 2022 neuer Trainer bei dem ältesten Fußballverein in Belgien. In Deutschland machte er als Coach zuletzt beim VfL Wolfsburg Halt. Nach 115 Tagen im Amt hieß es im Oktober 2021 Abschied nehmen von den Niedersachsen.

Jubel-Sprint übers Spielfeld: „Dann weiß man wirklich nicht mehr, was man tut“

Pünktlich zum Schlusspfiff konnte Mark van Bommel schließlich seine ganze Energie herauslassen: In einem Vollsprint rannte der frühere Bayern-Star über das halbe Spielfeld, die ganze Meute hinter ihm her. „Dann weiß man wirklich nicht mehr, was man tut. Du rennst und sie springen dir um den Hals. Erst da wurde mir klar, dass ich aufs Feld gerannt war“, berichtete der Niederländer.

Der 46-Jährige spielte von 2006 bis 2011 beim FC Bayern München. Vor allem wegen zahlreicher Unsportlichkeiten in seiner aktiven Karriere als Fußballer blieb Mark van Bommel vielen Fans im Gedächtnis. (dpa/likr)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Maarten Straetemans