Europa-League-Auslosung im Ticker: Eintracht Frankfurt in Salzburg - Termin für Nachholspiel steht

Angst vor Ajax, Inter und Co.

Europa League Auslosung Achtelfinale

An diesem Freitag wird in Nyon das Achtelfinale der Europa League mit Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg ausgelost. Am Abend muss Eintracht Frankfurt zum Nachholspiel bei Red Bull Salzburg ran - und zieht womöglich nachträglich in die nächste Runde ein. Der Live-Ticker.

Europa-League -Achtelfinale: Auslosung am Freitag, 13 Uhr

-Achtelfinale: Auslosung am Freitag, 13 Uhr Mit dem VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen sind zwei Bundesliga-Teams unter den letzten 16.

unter den letzten 16. Eintracht Frankfurt muss das Achtelfinale an diesem Freitag in Salzburg noch klarmachen.

12.25 Uhr: Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt im Free-TV: Das gibt‘s ab 17.30 Uhr bei RTL Nitro. Ab 23.15 Uhr sind zudem Highlights der Partie bei n-tv zu sehen.

12.15 Uhr: Sowohl der VfL Wolfsburg als auch Bayer Leverkusen marschieren in dieser Saison durch die UEFA Europa League.

Und tragen damit zur positiven Entwicklung von Fußball-Deutschland im internationalen Vergleich bei. In der Champions League haben mit demFC Bayern, dem BVB und RB Leipzig zudem alle drei Teams ihre Hinrundenspiele im Achtelfinale gewonnen.

Es geht was für die Bundesliga - auch in der UEFA Europa League?

11.15 Uhr: Herzlich willkommen zum Live-Ticker: Heute werden im Schweizer Nyon die Achtelfinal-Spiele der Europa League ausgelost. Wir sind live für Sie dabei!

Update vom Freitag, 28. Februar 2020: Während am Montag die Auslosung des Achtelfinales in der Europa League ansteht, steigt an diesem Freitag das zuvor abgesagte Rückspiel von Eintracht Frankfurt in der Zwischenrunde bei Red Bull Salzburg - und zwar ab 18 Uhr?

Was macht man, wenn dein Spiel in der @EuropaLeague witterungsbedingt verschoben wird? Klar, ab zum Eishockey, Stimmung machen ❤️❤️#SGEuropa #SALSGE pic.twitter.com/FMPk9OB88U — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 27, 2020

Zieht die Eintracht als vierte deutsche Mannschaft in die nächste Runde ein oder gibt es in Österreich die Mega-Überraschung?

Update vom 28. Februar 2020: Bis auf eine Partie ist das Sechzehntelfinale in der Europa League gespielt, nun steht das Achtelfinale an. In Nyon werden die Paarungen ausgelost, wir begleiten die Europa-League-Auslosung im Live-Ticker. Zudem verraten wir Ihnen, wo Sie die Europa-League-Auslosung live im TV und im Live-Stream* verfolgen können.

Update vom 27. Februar 2020: Wer schafft den Sprung ins Achtelfinale der Europa League? Nach den Hinspielsiegen der deutschen Teams stehen die Chancen gut. Wir begleiten auch die Rückspiele von Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg im Live-Ticker.

Update vom 19. Februar 2020: Das Warten hat ein Ende! Heute Abend gilt es für alle verbliebenen deutschen Europa-League-Teilnehmer. Wir begleiten die Partien von Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg im Live-Ticker.

Europa-League-Auslosung: Die Spiele der Zwischenrunde in der Übersicht

Wolverhampton Wanderers (ENG) Espanyol Barcelona (SPA) Sporting Lissabon (POR) Istanbul Basaksehir (TUR) FC Getafe (SPA) Ajax Amsterdam (NED) Bayer Leverkusen (GER) FC Porto (POR) FC Kopenhagen (DEN) Celtic Glasgow (SCO) APOEL Nikosia (CYP) FC Basel (SUI) CfR Cluj (RUM) FC Sevilla (SPA) Olympiacos Piräus (GRE) Arsenal London (ENG) AZ Alkmaar (NED) LASK Linz (AUT) Club Brügge (BEL) Manchester United (ENG) Shachtar Donezk (UKR) Benfica Lissabon (POR) Eintracht Frankfurt (GER) FC Salzburg (AUT) Ludogorez Rasgrad (BUL) Inter Mailand (ITA) VfL Wolfsburg (GER) Malmö FF (SWE) KAA Gent (BEL) AS Rom (ITA) Glasgow Rangers (SCO) Sporting Braga (POR)

13.30 Uhr: Damit ist die Auslosung beendet. Insgesamt ergeben sich - auch aus deutscher Sicht - spannende Duelle. Die Hinspiele steigen übrigens am 20. Februar, eine Woche später kommt es dann zum Recall.

13.28 Uhr: Die letzten Spiele wurden gezogen. Gent trifft auf die Roma, die Rangers empfangen Braga.

13.27 Uhr: Auch Wolfsburg hat nun seinen Gegner. Der VfL bekommt es mit Malmö FF zu tun - unangenehmer, aber durchaus machbarer Gegner.

13.26 Uhr: Dortmunds CL-Gegner Inter Mailand trifft auf den bulgarischen Vertreter Ludogorez Rasgrad.

13.26 Uhr: Spannendes Los für Eintracht Frankfurt! Die Hessen bekommen es mit Salzburg zu tun - ein schönes Duell, in dem SGE-Coach Hütter auf seinen Ex-Verein treffen wird.

13.25 Uhr: Shachtar Donezk gegen Benfica Lisabon - spannende Begegnung.

13.24 Uhr: Brügge empfängt Manchester United.

13.24 Uhr: Das nächste Duell lautet AZ Alkmaar gegen LASK Linz.

13.23 Uhr: Olympiacos, Absteiger aus der Bayern-Gruppe, bekommt es mit Arsenal London zu tun.

13.22 Uhr: EL-Rekordsieger FC Sevilla reist nach Rumänien zum CFR Cluj.

13.21 Uhr: Außerdem trifft APOEL Nikosia auf den FC Basel.

13.20 Uhr: Das nächste Duell lautet FC Kopenhagen gegen Celtic Glasgow.

Europa-League-Auslosung im Live-Ticker: Leverkusen trifft auf Champions-League-Sieger

13.19 Uhr: Der Gegner für Bayer Leverkusen steht fest. Die Werkself trifft auf den FC Porto - einen früheren Champions-League-Sieger.

13.17 Uhr: Getafe empfängt Ajax Amsterdam, damit ist der erste harte Brocken aus dem Rennen.

13.15 Uhr: Sporting Lisabon trifft auf Istanbul Basaksehir, dem Gegner, der die Gladbacher aus dem Wettbewerb warf.

13.14 Uhr: Das erste Spiel ist gelost: Die Wolverhampton Wanderers empfangen Espanyol Barcelona.

13.11 Uhr. Josephine Henning und Frederic Kanouté begleiten durch die Auslosung. Gleich geht es los.

13.07 Uhr: Aktuell werden noch einige Modalitäten erklärt.

13.03 Uhr: Pedro Pinto, Kommunikationsdirektor der Uefa, beginnt mit der Einleitung. Danach werden die jeweiligen Teams vorgestellt, mit der wirklichen Auslosung wird es noch ein paar Minuten dauern.

12.58 Uhr: Die drittplatzierten Absteiger aus der Champions League sind neben dem größeren Teilnehmerfeld der Grund dafür, dass vor dem Europa-League-Achtelfinale erst die sogenannte Zwischenrunde, das Sechzehntelfinale, stattfindet.

12.55 Uhr: In wenigen Minuten geht es nach der Auslosung fürs Champions-League-Achtelfinale mit der Ziehung der Zwischenrunde in der Europa League weiter. Auf wen treffen Eintracht Frankfurt, Wolfsburg und Bayer Leverkusen?

+++ Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der Europa-League-Zwischenrunde. Auf wen treffen die deutschen Teams? Wir sind für sie im Live-Ticker dabei. +++

Vorbericht: Europa-League-Auslosung: Diese Gegner lauern im ersten Lostopf

Nyon - In der Europa League ist am Donnerstag die Gruppenphase zu Ende gegangen. 24 Teams haben sich als Gruppensieger oder -zweiter für die K.o.-Runde qualifiziert. Mit den acht Drittplatzierten aus den Champions League-Gruppen wird jetzt die nächste Runde ausgelost.

Von den drei deutschen Gruppenphasen-Teilnehmern ist einerseits noch der VfL Wolfsburg mit dabei, der sich schon vor dem 1:0 gegen St. Etienne am letzten Spieltag sein Ticket für die nächste Runde gesichert hatte.

Round of 32 is set ✅



2020 #UEL winner will be __________ pic.twitter.com/8CCYLHuGF6 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 12, 2019

Eintracht Frankfurt ist Deutschlands Europa League-Star

Andererseits Eintracht Frankfurt, das in der Gruppe F hinter Arsenal London landete. Schon im Auftaktspiel war die SGE den Gunners unterlegen, konnte aber im Rückspiel gewinnen. Am letzten Spieltag war es irre Konstellation, die der Eintracht zum Weiterkommen half.

Trotzdem ist die Eintracht Deutschlands Europa League-Star: Im vergangenen Jahr schaffte es die SGE bis ins Halbfinale, wo sie erst am späteren Sieger FC Chelsea scheiterte (dessen Finalgegner wiederum Arsenal war).

Gladbach scheidet aus, Leverkusen kommt aus der Champions League hinzu

Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach schied dagegen aus der Gruppe mit dem AS Rom und dem überraschend starken GruppensiegerIstanbul Başakşehir aus. Im letzten Spiel verloren die Fohlen zu Hause mit 1:2 gegen Istanbul.

Dafür stößtBayer Leverkusen als Gruppendritter der Champions League zur Runde der letzten 32 Teams hinzu. Die Werkself war schon vor dem letzten Spiel gegen Juventus Turin ausgeschieden, die Siege gegen Schalke und das 2:1 in der Allianz Arena dürften Bayer aber Aufwind gegeben haben.

Europa-League-Auslosung: Diese Gegner könnten die deutschen Teams erwarten

Am Montag, 13 Uhr, werden im UEFA-Hauptquartier im schweizerischen Nyon die Begegnungen ausgelost. Aufeinandertreffen können die deutschen Teams in diesem Sechzehntelfinale noch nicht. Ebenso kann keinem Gruppensieger einer der vier besten „CL-Absteiger“ zugelost werden.

Gruppensieger und die bessere Hälfte der „Absteiger“ gelten als „gesetzt“ und kommen in den ersten Lostopf. Sie haben im Rückspiel Heimrecht. Im anderen Lostopf sind die Gruppenzweiten und die schlechtere Hälfte der CL-Absteiger.

Alle deutschen Mannschaften befinden sich im zweiten Lostopf, haben also tendenziell schwerere Gegner. Darunter sind unter anderem die CL-Teilnehmer Inter Mailand und Ajax Amsterdam.

Europa League-Teilnehmerfeld: spannender als die Champions League?

Im riesigen Teilnehmerfeld der Europa League sind aber immer auch „kleine“ Namen vertreten, wie etwa der Linz ASK. Die Österreicher sind allerdings auch nicht zu unterschätzen: Im letzten Gruppenspiel deklassierten sie Sporting Lissabon mit 3:0.

In der Europa League lassen sich tendenziell schwer Voraussagen treffen, was die Spannung in diesem Wettbewerb enorm erhöht. Auch im Gegensatz zur „großen Schwester“ Champions League (für die am Montag ebenfalls ausgelost wird) ist die Durchmischung des Teilnehmerfeldes hier extrem hoch.

Gruppe Gruppenerster Gruppenzweiter Gruppendritter (CL)* A Sevilla APOEL Nikosia FC Brügge B Malmö FC Kopenhagen Olympiakos Piräus C FC Basel Getafe Schachtar Donezk D Linz ASK Sporting Lissabon Bayer Leverkusen E Celtic Glasgow CFR Cluj RB Salzburg** F Arsenal London Eintracht Frankfurt Inter Mailand G FC Porto Glasgow Rangers Benfica Lissabon H Espanyol Ludogorez Rasgrad Ajax Amsterdam I Gent VfL Wolfsburg J Istanbul BB AS Rom K Braga Wolverhampton L Manchester United AZ Alkmaar *Gruppenangabe bezieht sich auf die Champions League-Gruppe

**die unterstrichenen Vereine sind die vier besten CL-Absteiger