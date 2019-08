Live-Ticker Eintracht gegen Vaduz: Alle in Rot!

Europa-League

+ © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Im Hinspiel hatten die Frankfurter allen Grund zur Freude. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Hinspiel war eine klare Sache für Eintracht Frankfurt. Trotzdem wird in der zweiten Partie gegen den FC Vaduz das Stadion in Frankfurt ausverkauft sein. Der Live-Ticker zum Spiel.

Eintracht Frankfurt - FC Vaduz, Anstoß: 15.08.2019, 20:30 Uhr



Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Toure, Russ, Ndicka - Torro - Chandler, Rode, Gacinovic, Durm - Paciencia, Joveljic Voraussichtliche Aufstellung FC Vaduz B. Büchel - Sülüngöz, Schmid, Simani - Dorn, Wieser, Prokopic, Göppel - Cicek, Coulibaly - Sutter Spielstand / Tore - / - Schiedsrichter Nikola Dabanovic (Montenegro)





>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

+++ Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker. Eintracht Frankfurt trifft im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde in der Europa League auf den FC Vadzu aus Liechtenstein. Das Hinspiel gewannen die Hessen mit 5:0. Anstoß in Frankfurt ist um 20.30 Uhr.

12.00 Uhr: Das Motto der Fans am heutigen Abend lautet "Alle in Rot". Nachdem im ersten Heimspiel der EL-Qualifikation die Anhänger der Eintracht dazu aufgerufen hatten in weißem Dress ins Stadion zu kommen, soll sich die Arena heute in roter Farbe präsentieren.

Donnerstag, 11.30 Uhr: Sieg für die Eintracht, wenn auch nur knapp. Im nicht ganz ernst gemeinten Städtevergleich kann sich Frankfurt (Hessen) gegen Vaduz (Liechtenstein) durchsetzen. Was man irgendwie auch dem ollen Goethe zu verdanken hat.

Vorbericht: Bringt Eintracht-Trainer Adi Hütter gegen den FC Vaduz die B-Elf?

Das Hinspiel in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League in Liechtenstein war eine klare Sache. Mit 5:0 setzte sich die Eintracht vergangenen Donnerstag gegen den FC Vaduz durch*. Jetzt kommt es zum Rückspiel im heimischen Stadtwald.

Der Trainer der Gäste, Mario Frick, freut sich trotz der geringen Chance seiner Mannschaft auf die Partie, und spricht von einem „Highlight, das wir uns verdient haben.“ Auch wenn die Ausgangslage klar ist - die Hütte in Frankfurt wird mal wieder voll sein.

Eintracht Frankfurt: Spielt Kevin Trapp gegen den FC Vaduz?

Eintracht-Trainer Adi dürfte im Spiel gegen die Liechtensteiner seine Mannschaft gegenüber der Pokalpartie in Mannheim* auf einigen Positionen verändern. Immerhin steht am kommenden Sonntag der erste Bundesligaspieltag an, dann wird die TSG aus Hoffenheim zu Gast im Stadtwald sein. Im Tor allerdings könnte Kevin Trapp* stehen. Der Rückkehrer war für die Europa-League Qualifikation nachgemeldet worden. Für Trapp keine schlechte Gelegenheit, Spielpraxis zu sammeln.

Der FC Vaduz verlor sein letztes Ligaspiel gegen den FC Winterthur und rutschte in der Challenge League auf den achten von zehn Rängen ab. Für Vaduz war es die zweite Niederlage im vierten Ligaspiel 2019/20.

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.