Live-Ticker: Eintracht Frankfurt mit Ante Rebic in der Startelf

Eintracht Frankfurt kämpft heute gegen Racing Straßburg um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League.

Eintracht Frankfurt - Racing Straßburg: Donnerstag, 29.8.2019, 20.30 Uhr



Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Toure, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Kohr, Rode, Kostic - Kamada - Rebic, Paciencia Aufstellung Racing Straßburg Sels - Djiku, Kone, Mitrovic, Carole - Thomasson, Martin, Lienard - Lala, Ajorque, Zohi Spielstand / Tore - / - Schiedsrichter Orel Grinfeld (Israel)

19.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Ante Rebic spielt von Beginn an, David Abraham fehlt.

19.10 Uhr: Übrigens wurde gerade die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Borussia Dortmund trifft auf den FC Barcelona - und einen alten Eintracht-Bekannten: Inter Mailand. Sollte doch kein Problem sein, die Frankfurter haben’s ja vorgemacht.

Die Gruppenphase der Europa League wird morgen von 13 Uhr an in Monaco ausgelost. Ob die SGE mit dabei sein wird, entscheidet sich in den nächsten Stunden.

18.20 Uhr: Wer mit dem Auto zum Spiel der Frankfurter Eintracht gegen Racing Straßburg anreist, findet laut Polizei derzeit noch genug Parkplätze, allerdings gab das Forstamt wegen der Gefahr herabfallender Äste die Seitenbeparkung der Otto-Fleck-Schneise nicht frei.

17.25 Uhr: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Eintracht Frankfurt zu unterstützen. Eine besteht offenbar darin, morgens vor einem Europa-League-Heimspiel zur Frankfurter Pferderennbahn zu gehen und die der Skyline übers Areal hinweg zu fotografieren. Nur Aberglaube? Weit gefehlt: Seit diese Fotos geschossen werden, hat Eintracht Frankfurt kein europäisches Heimspiel mehr verloren. Kann ja nix mehr schiefgehen.

16.15 Uhr: Zwischendurch mal was Neues von der Wechselbörse: Taleb Tawatha und Eintracht Frankfurt gehen ab sofort getrennte Wege.

15.30 Uhr: Fünf Stunden vor dem Anpfiff ist es an der Zeit, noch einmal rasch einen Blick auf das Team von Racing Straßburg zu werfen. Im Hinspiel zählte nämlich besonders der 27-jährige Kenny Lala zu den Aktivposten der Elsässer. Lala, der Straßburger Kurier über rechts, spielte einen prima Ball und initiierte viele gefährlicher Vorstöße. Wird er auch heute wieder die SGE vor Probleme stellen?

Ante Rebic könnte den Unterschied ausmachen

14.40 Uhr: Was wird aus Ante Rebic? Das ist eine Frage, die viele Eintracht-Fans schon seit längerem umtreibt. Die Wechsel-Gerüchte um den Kroaten laufen jedenfalls heiß. Doch heute Abend sind die Fans wohl sehr viel mehr daran interessiert, wie Rebic im Spiel gegen Straßburg auftreten wird. Denn vom Frankfurter Sorgenkind könnte im Europa-League-Playoff enorm viel abhängen. Mit seiner Wucht könnte er sicher gerade in solch einem Hop-oder-Top-Spiel den Unterschied ausmachen - wenn er denn will.

+ Die Frankfurter Eintracht trifft heute auf Racing Straßburg im Playoff-Rückspiel der Europa League. © dpa/Uwe Anspach 12.35 Uhr: Für all jene, die heute mit der Straßenbahn zum Stadion fahren wollen, haben wir schlechte Nachrichten: Wegen Gleisbauarbeiten in der Paul-Ehrlich-Straße fährt unter anderem die Straßenbahnlinie 21 vom 26. August bis 1. September nicht bis zum Stadion. Fahrgäste werden laut VGF gebeten, die S-Bahn-Linien S7, S8 und S9 ab dem Frankfurter Hauptbahnhof zu nutzen. Es dürfte also voll werden. Wer kann, sollte also früh genug anreisen.

11.33 Uhr: Die Frankfurter Polizei befürchtet beim heutigen Spiel der Frankfurter Eintracht gegen Racing Straßburg in der Europa League Ausschreitungen. Einer der Gründe ist die Fan-Freundschaft der Franzosen zu den Fans des Karlsruher SC, die traditionell eine Rivalität zu den Fans der Frankfurter Eintracht haben. Die Polizei hat die Auswärts-Fans deshalb gebeten, nicht vor 17 Uhr anzureisen und Aufenthaltsverbote für einige Frankfurter Fans verhängt, die in der Vergangenheit bereits aufgefallen waren. Die Polizei hofft darüber hinaus, die beiden Fan-Lager auch im Stadion trennen zu können.

Spieltag: Eintracht Frankfurt empfängt Racing Straßburg

Donnerstag, 10.16 Uhr: Wer sich schon sein Stadion-Outfit für heute Abend rausgelegt hat, sollte noch einmal genau schauen, ob es auch wirklich schwarz ist. Denn die Fans der Frankfurter Eintracht haben diesmal aufgerufen: „Alle in Schwarz!“

+++ Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker +++

Eintracht Frankfurt trifft im Rückspiel der Playoffs in der Europa League auf Racing Straßburg aus Frankreich. Das Hinspiel gewannen die Franzosen mit 1:0. Anstoß in Frankfurt ist um 20.30 Uhr.

Vorbericht: Nach der Hinspiel-Niederlage muss Eintracht Frankfurt im Rückspiel alles geben

In den ersten beiden Runden der Europa-League-Qualifikation lief alles noch ganz glatt für Eintracht Frankfurt. Erst setzte sich die SGE zweimal mit jeweils 2:1 gegen Flora Tallinn durch, danach musste sich auch der FC Vaduz aus Liechtenstein deutlich geschlagen geben. Nach dem 5:0-Auswärtssieg im Hinspiel gewann die SGE auch das Rückspiel in der heimischen Arena mit 1:0.

+ So war’s im Hinspiel: David Abraham (links) und Goncalo Paciencia gegen Lebo Mothiba. © dpa/Uwe Anspach Doch Racing Straßburg ist ganz eindeutig ein anderes Kaliber als Tallinn und Vaduz. Das zeigte sich bereits im Hinspiel am vergangenen Donnerstag, das die Hessen vor allem aufgrund einer mäßigen ersten Spielhälfte verloren. Die Einzelkritik im Klassenbuch fiel entsprechend mau aus.

SGE-Trainer Hütter bemängelt fehlende Konsequenz vor dem Tor

Nach dem 0:1 im Elsass steht Eintracht Frankfurt im Rückspiel am Donnerstag (20.30 Uhr) also gehörig unter Druck. dass die Franzosen kein unüberwindlicher Gegner sind, hat sich zuletzt in der französischen Ligue 1 gezeigt. Am Sonntag, als Eintracht Frankfurt sich mit 1:2 in Leipzig geschlagen geben musste, kassierte Straßburg gleichzeitig eine 0:2-Heimpleite gegen Spitzenreiter Stade Rennes. Nach zuvor zwei Unentschieden (1:1 gegen den FC Metz, 0:0 bei Stade Reims) liegt Straßburg in der Ligue 1 derzeit nur auf Platz 15.

Gut tun würde es den Frankfurtern aber, wenn ihre Offensive endlich mal wieder besser funktionieren würde. Das Vakuum in der Offensive war zuletzt unübersehbar, auch Trainer Adi Hütter bemängelte nach der Niederlage in Leipzig die fehlende Konsequenz vor dem gegnerischen Kasten. Die Verpflichtung von Torjäger Bas Dost soll Abhilfe schaffen, am Donnerstag gegen Straßburg ist der Niederländer allerdings nicht spielberechtigt.

Europa League: Auslosung der Gruppenphase am 30. August

Dennoch soll der Name von Eintracht Frankfurt nur einen Tag später schon wieder in aller Munde sein - dann nämlich wird in Monaco (13 Uhr) die Gruppenphase der Europa League ausgelost. Die 48 qualifizierten Mannschaften werden gemäß ihres Uefa-Koeffizienten auf vier Töpfe verteilt, aus denen dann zwölf Vierergruppen gebildet werden. Noch steht nicht fest, welchem Topf Eintracht Frankfurt bei einem Weiterkommen gegen Straßburg zugeordnet wird. Je nach Verlauf der Playoffs, landet die SGE in zweiten oder dritten Topf.

(cs)

