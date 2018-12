Frankfurt und Leverkusen in Europa League gegen Klubs aus Osteuropa

Die Auslosung in der Übersicht

+ © AFP / FABRICE COFFRINI Bayer 04 Leverkusen wird von Ricardo Cavalho gezogen. © AFP / FABRICE COFFRINI

Die Auslosung der Zwischenrunde in der Europa League ist vorbei. Für die deutschen Mannschaften Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt warten unangenehme Aufgaben.

Nyon - Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen haben für die Zwischenrunde der Europa League unangenehme Kontrahenten aus Osteuropa zugelost bekommen. Frankfurt hat es in der ersten K.o.-Runde der verbliebenen 32 Teams mit Schachtjor Donezk zu tun. Das ukrainische Spitzenteam hatte in der Champions League den dritten Gruppenplatz vor 1899 Hoffenheim belegt. Bayer Leverkusen trifft auf den russischen Verein FK Krasnodar. Das ergab die Auslosung der Zwischenrunde am Montag in Nyon. Beide Fußball-Bundesligisten treten als Gruppensieger am 14. Februar zunächst auswärts an und können die Rückspiele am 21. Februar daheim bestreiten.

Das Sechzehntelfinale der Europa League im Überlick

FK Krasnodar/Russland - Bayer Leverkusen

Schachtjor Donezk/Ukraine - Eintracht Frankfurt

Viktoria Pilsen/Tschechien - Dinamo Zagreb

FC Brügge - RB Salzburg

Rapid Wien - Inter Mailand

Slavia Prag - KRC Genk/Belgien

FC Zürich - SSC Neapel

Malmö FF/Schweden - FC Chelsea

Celtic Glasgow - FC Valencia

Stade Rennes/Frankreich - Betis Sevilla

Olympiakos Piräus - Dynamo Kiew

Lazio Rom - FC Sevilla

Fenerbahce Istanbul - Zenit St. Petersburg

Sporting Lissabon - FC Villarreal/Spanien

BATE Borissow/Weißrussland - FC Arsenal

Galatasaray Istanbul - Benfica Lissabon

Die gesamte Auslosung des Sechzehntelfinales der Europa League können Sie in unserem Ticker nachlesen.

dpa/SID