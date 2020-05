Zweitliga-Schock: BMW „fliegt“ in Aue-Bus vor Spiel - Spieler unter Schock - erste Details

Auf dem Weg nach Nürnberg

Zweitligist Erzgebirge Aue ist in einen schlimmen Verkehrsunfall verwickelt worden. Die „Veilchen“ waren auf dem Weg nach Nürnberg, als ein BMW in den Teambus krachte.

Update vom 21. Mai, 23.01 Uhr: Noch ist unklar, wie es zu dem schlimmen Verkehrsunfall kommen konnte. Nach ersten Informationen der Polizei wollte der Fahrer eines Kleintransporters einen Lastwagen überholen. „Dabei hat er offenbar dem hinter ihm heranfahrenden BMW übersehen“, sagte ein Polizeisprecher zur „Bild“. Der BMW zog daraufhin nach links, krachte gegen die Mittelleitplanke und wurde wohl von dort über die Fahrbahn nach rechts geschleudert.

Die Spieler stünden alle unter Schock, doch der FCE wolle die anstehende Partie gegen Nürnberg nicht verlegen, wie Präsident Helge Leonhart erklärte: „Wir müssen spielen und wollen es auch. Wer sich der Situation nach dem Unfall nicht gewachsen sieht, den lassen wir natürlich draußen und müssten dementsprechend umstellen. Eine Verlegung wäre kein Vorteil, sondern ein erheblicher Nachteil. Die Jungs sollen erstmal schlafen, den Schock verdauen, sich auf den Gegner konzentrieren und dann spielen.“

Erzgebirge Aue: Bus in schlimmen Verkehrsunfall verwickelt: „Das Fahrzeug kam angeflogen“

Erstmeldung vom 21. Mai 2020: Zwickau - Der Mannschaftsbus von ZweitligistErzgebirge Aue ist in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Der Bus der Veilchen war auf dem Weg nach Nürnberg, wo Aue am Freitag in der 2. Liga gastiert und wurde dann von einem Auto gerammt.

Der Mannschaftsbus war wohl mit 15 Spielern und Cheftrainer Dirk Schuster sowie mehreren Betreuern besetzt und wollte am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf die Autobahn A72 bei Hartenstein in Richtung Hof fahren, als er von einem BMW frontal erfasst wurde. Die Zeitung „Freie Presse“ veröffentlichte ein Foto von der Unfallstelle, auf dem der Bus etwa 80 Meter vor dem schwer beschädigten Auto am Straßenrand steht.

Aues Präsident Helge Leonhardt, der nicht mit an Bord war, erklärte gegenüber der Bild: „Ich habe gerade von dem Unfall erfahren. Es kam ein Fahrzeug angeflogen und hat wohl unseren Mannschaftsbus touchiert. Zum Glück wurde niemand verletzt. Wir werden die Spieler jetzt auf Kleinbusse verteilen und unsere Anreise nach Nürnberg für das Spiel am Freitag fortsetzen.“

+ Der Bus der Veilchen wurde von Trümmerteilen des Unfallautos getroffen. © dpa / Andre März

Unfall um Erzgebirge Aue: BMW rammt Team-Bus - Insassen des Autos verletzt

Der BMW soll viel zu schnell unterwegs gewesen und dem Bus regelrecht entgegengeflogen sein. Laut der Polizei Zwickau wurden beide Insassen des Unfallwagens verletzt. Über den genauen Gesundheitszustand der Personen ist nichts bekannt. Sie sollen um die 20 Jahre Jahre alt sein.

Die Sachsen befinden sich nach dem ersten Spieltag der Corona-Pause* und dem Sieg gegen Sandhausen (3:1) auf einem respektablen sechsten Platz und können damit wohl ein weiteres Jahr für die Zweite Bundesliga planen. Angesichts des Schocks, den der Verein nun erlitten hat, werden sie im Erzgebirge aktuell wohl weniger ans Sportliche denken.

Aufmunternde Worte kamen derweil aus Nürnberg. „Wir hoffen, dass es allen Beteiligten gut geht und wir uns morgen alle wohlauf im Max-Morlock-Stadion gegenüberstehen“, schrieb Aues Gegner des 27. Spieltags* auf Twitter.

