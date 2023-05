Hoffnung bei Choupo-Moting? Bayern-Torjäger kehrt ins Mannschaftstraining zurück

Drei Spiele bis Saisonende

Kann Eric Maxim Choupo-Moting den Bayern noch im Saisonendspurt helfen? Der Stürmer trainierte am Mittwoch wieder mit der Mannschaft.

München – Drei Spieltage stehen noch in der laufenden Bundesliga-Saison aus. Drei Spieltage, an denen sich der FC Bayern die elfte Meisterschaft in Folge sichern kann. Und zwar aus eigener Kraft, denn die Münchner führen die Tabelle vor Borussia Dortmund mit einem Punkt an. Im Endspurt der Saison könnte der Rekordmeister auf einen Stürmer zurückgreifen, mit dem viele nicht mehr rechneten. Eric Maxim Choupo-Moting trainierte am Mittwoch wieder mit seinen Kollegen.

Eric Maxim Choupo-Moting Geboren: 23. März 1989 in Hamburg Position: Mittelstürmer Beim FC Bayern seit: Oktober 2020 Länderspiele für Kamerun: 73 (21 Tore)

Eric Maxim Choupo-Moting spielte wegen Verletzungen nur dreimal unter Thomas Tuchel

Die vergangenen Wochen dürften alles andere als einfach für Choupo-Moting gewesen sein. Erst fehlte der gebürtige Hamburger aufgrund von Rückenproblemen, kurz darauf waren es Kniebeschwerden, die ihn zum Zusehen zwangen. Unter seinem neuen Coach Thomas Tuchel, der ihn bereits in Mainz sowie bei PSG trainierte, kam er darum nur dreimal zum Einsatz.

Der Nationalspieler Kameruns, der bis Saisonende auszufallen drohte, könnte nun doch noch einmal wichtig werden. In den letzten drei Partien gegen Schalke 04, RB Leipzig und den 1. FC Köln brauchen die Bayern vor allem offensive Durchschlagskraft. Choupo-Moting, der in seinen 18 Bundesliga-Partien in dieser Spielzeit bereits zehnmal treffen konnte und zwei weitere Tore vorbereitete, kann sich wohl Hoffnungen auf Einsätze machen.

Choupo-Moting trainiert mit dem Team – auch Upamecano und Stanisic machen Fortschritte

Denn am Mittwochvormittag trainierte er wieder mit der Mannschaft, einer Vereinsmitteilung zufolge absolvierte er Teile der Einheit mit seinem Team. Sowohl beim Warm-up mit den Kollegen als auch bei Spielformen wirkte er mit, außerdem setzte der 34-Jährige auch sein individuelles Aufbauprogramm auf einem Nebenplatz an der Säbener Straße fort.

Choupo-Moting ist nicht der einzige Bayern-Profi, der sich von einer Verletzung erholt. So kehrte Dayot Upamecano etwa nach seinem Muskelfaserriss am Dienstag zurück auf den Trainingsplatz. Auch Josip Stanisic, der sich ebenfalls einen Faserriss im linken Adduktorenbereich zugezogen hatte, stieg wieder ins Lauftraining ein.

+ Am Dienstag trainierte Eric Maxim Choupo-Moting noch individuell. Und mit einer Kniebandage. Am Mittwoch absolvierte er Teile des Mannschaftstrainings. © Philippe Ruiz/imago

Kann der FC Bayern in den letzten Saisonspielen auf Goalgetter Choupo-Moting zurückgreifen?

Aktuell kann kein Bayern-Profi so recht die Stürmerrolle ausfüllen. Serge Gnabry, der in den vergangenen zwei Spielen gegen Hertha BSC und Werder Bremen zwei Treffer erzielen konnte, war noch der auffälligste Choupo-Moting-Vertreter. Sadio Mané hingegen fiel in den letzten Partien eher mit vergebenen Torgelegenheiten auf, während sich Tuchel dagegen entschied, dem Nachwuchsstürmer Mathys Tel eine echte Chance zu geben.

Eine baldige Rückkehr von Choupo-Moting würde wohl Tuchels Aufstellungsproblem in der Offensive lösen, zu einer Rückkehr des Angreifers machten die Bayern allerdings keine genauen Angaben. Ob es schon für einen Einsatz am Samstag gegen seinen Ex-Klub Schalke reicht, steht also noch nicht fest. (ajr)

Rubriklistenbild: © Philippe Ruiz/imago