Millot sticht bei VfB-Pokalsieg heraus und lässt Hoeneß rätseln

Pflichtsieg eingefahren

VfB-Youngster Enzo Millot jubelt nach seinem Treffer gegen die TSG Balingen.

Der VfB Stuttgart hat in der ersten Runde des DFB-Pokals einen souveränen 4:0-Sieg gegen die TSG Balingen gefeiert.

Reutlingen/Stuttgart - Die Schwaben sind eine Runde weiter im Pokal, woran einer einen großen Anteil hat. BW24 verrät, weshalb Enzo Millot für den VfB Stuttgart gerade so wertvoll ist und welches Mysterium um ihn Trainer Sebastian Hoeneß noch lösen muss.

In der Partie gegen die TSG Balingen erzielte Millot das 1:0 für den VfB Stuttgart. Am Ende gewannen die Schwaben souverän mit 4:0 (3:0). Die weiteren Tore schossen Silas, Stürmerstar Serhou Guirassy und Wataru Endo. Am kommenden Samstag (19. August/15.30 Uhr/Sky) geht für den VfB Stuttgart die Bundesliga wieder los. Am ersten Spieltag gastiert der VfL Bochum in der MHPArena.