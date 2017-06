Englands U21 dreht Spiel gegen Slowakei und feiert ersten EM-Sieg

Turnier in Polen

+ © AFP Englands U21-Nationalmannschaft feiert ihren Sieg bei der EM in Polen. © AFP

Englands U21-Nationalmannschaft hat bei der EM in Polen im zweiten Spiel den ersten Sieg gefeiert.

Kielce - Die Young Lions drehten am Montag in Kielce die Partie gegen die Slowakei und setzten sich trotz eines 0:1-Rückstands noch mit 2:1 (0:1) durch. Das Team von Trainer Adrian Boothroyd übernahm mit vier Zählern zunächst die Führung in der Gruppe A vor der Slowakei. Martin Chrien hatte den Außenseiter in Führung gebracht (23. Minute), Alfie Mawson (50.) und Nathan Redmond (61.) drehten das Spiel. Die Slowakei mit dem eingewechselten Gladbacher Laszlo Benes bemühte sich vergeblich um den Ausgleich. England trifft zum Abschluss der Gruppenphase am Donnerstag auf Gastgeber Polen, die Slowakei spielt gegen Schweden.