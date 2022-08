Englands EM-Heldinnen verdienen 55.000 Euro pro Jahr, ihre männlichen Kollegen 3,7 Millionen

Ernüchterung nach Erfolg

+ © Sebastian Christoph Gollnow/dpa Die englischen Frauen feiern mit dem EM-Siegerpokal. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Eine neue Studie überschattet den EM-Triumph der englischen Frauen-Fußballnationalmannschaft. Die Fußballerinnen verdienen viel weniger als ihre Kollegen.

Nach dem ersten großen Fußball-Titel für England seit 56 Jahren stieß die Freude bei den Nationalspielerinnen zuletzt an Grenzen. Eine neue Studie, in Auftrag gegeben von der BBC, belegt nun schwarz auf weiß, dass Fußballspielerinnen auch in England signifikant weniger verdienen, als ihre männlichen Kollegen.

BuzzFeed.at hat sich die Zahlen genauer angesehen.

Frauen, die in der höchsten englischen Fußballliga (Women‘s Super League) spielen, verdienen im Durchschnitt 55.000 Euro pro Jahr. Männer, die in der gleichwertigen Premier League spielen, dürfen sich hingegen wöchentlich auf rund 71.000 Euro freuen.