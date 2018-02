England: Ex-Trainer Bennell in 36 weiteren Missbrauchsfällen schuldig gesprochen

64-Jähriger nicht selbst erschienen

Der ehemalige Jugendtrainer Barry Bennell ist im Missbrauchsskandal im englischen Fußball am Dienstag von einem Gericht in Liverpool in 36 Fällen für schuldig befunden worden.

Zuvor hatte sich der 64-Jährige bereits in sechs anderen Fällen schuldig bekannt.

Bennell, ehemaliger Jugendcoach von Crewe Alexandra und auch bei Manchesters City und Stoke City tätig, werden Vergehen an elf Jungen zur Last gelegt. Die Vorfälle sollen sich zwischen 1979 und 1990 ereignet haben. Das Gericht prüft derzeit noch weitere Fälle, sodass es noch nicht zu einem abschließenden Urteil der Geschworenen gekommen ist.

Bennell war am Dienstag wegen einer Erkrankung nicht persönlich vor dem Court erschienen und wurde live zugeschaltet. Er war bereits zuvor wegen diverser Sexualvergehen in den USA und Großbritannien verurteilt worden.

