„Ich sehe Can auf dem Level von Kroos“: Berater von BVB-Star überrascht mit Aussage

DAZN-Doku

Emre Cans Berater Reza Fazeli sorgt mit Aussagen über den BVB-Star für Aufsehen und stellt einen Vergleich mit Real Madrid-Star Toni Kroos an.

Dortmund - Kürzlich veröffentlichte der Sportstreaming-Anbieter DAZN eine zweiteilige TV-Dokumentation über Emre Can, der seit 2020 beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund unter Vertrag steht. In der Doku beantwortet der defensive Mittelfeldspieler unter anderem Fragen zu seiner bisherigen Karriere sowie zu seinen sportlichen Zielen. Auch Cans Berater Reza Fazeli nimmt in der Produktion Stellung und erzeugt mit seinen Aussagen ein gemischtes Zuschauer-Echo.

Emre Can geb. am 12. Januar 1994 in Frankfurt am Main Position: Abwehr/Mittelfeld Aktueller Verein (seit 2020): Borussia Dortmund Vorherige Stationen: FC Bayern München, Bayer Leverkusen, FC Liverpool, Juventus Turin Spiele für die deutsche A-Nationalmannschaft: 37 (zuletzt Juni 2021)

„Can auf dem Level von Kroos“ - Berater-Statement lässt aufhorchen

In der Can-Doku beurteilt Fazeli das Leistungsvermögen seines Vertragsschützlings: „Toni Kroos - auf dem Level sehe ich ihn.“ Zudem betont der Berater mit Blick auf die bisherigen Stationen des gebürtigen Frankfurters: „Als Toni Kroos seine besten Jahre beim FC Bayern München hatte, da hat Emre auf demselben Level in Liverpool gespielt. Er hat auch bei Juventus Turin gezeigt, dass er auf dem Level sehr gut als Stammspieler spielen kann.“

Den prinzipiellen Vergleich mit Real Madrid-Star Toni Kroos relativiert Reza Fazeli aber zugleich und macht mit Blick auf Emre Cans schwankende Leistungen in dieser Saison klar: „Ob das jetzt zurzeit so ist, da sage ich: nein.“ In den Social-Media-Plattformen und Online-Foren schlugen die erstmal gezogenen Parallelen dennoch hohe Wellen.

„Welten dazwischen“ - Facebook-User teilen Meinung zu Can nicht

Unter anderem auf dem Facebook-Kanal „Fußball - Tipps und News“, dem über 100.000 Nutzer folgen, werden die Einschätzungen Fazelis, bei aller Relativierung, größtenteils belächelt. „Toni Kroos ist mit Lothar Matthäus der beste deutsche Fußballer aller Zeiten. Allein der Vergleich mit ihm ist lachhaft“, findet beispielsweise ein User. Ein weiterer schreibt: „Emre Can ist leider viel zu anfällig für Fehler und auch technisch weit entfernt von dem Niveau eines Toni Kroos. In seinen besten Zeiten erreicht er temporär gutes internationales Niveau. Von Weltklasse jedoch trennen ihn Welten.“

In weiten Teilen kritisch betrachten die Social Media-Nutzer auch den von Fazeli geäußerten Aspekt, dass Spieler wie Emre Can, Sohn türkischer Eltern, etwa in Liverpool eine ganz andere Form der Anerkennung als in Deutschland erfahren würden. „Die hohe Akzeptanz haben die Spieler mit Migrationshintergrund erst, wenn sie sich im Ausland richtig durchsetzen - bei Antonio Rüdiger war es auch nicht anders.“ Dem entgegnet ein User: „Wenn er schlecht spielt, dann spielt er halt einfach schlecht. Darf man das jetzt nicht sagen, weil sein Vorname Emre ist?“

+ BVB-Star Emre Can: Sein Spielerberater wagt den Vergleich mit Toni Kroos. Die User im Netz sehen das Statement kritisch. © IMAGO / Nordphoto

Can peilt Fußball-EM 2024 in Deutschland an

Bei allen kritischen Stimmen in den sozialen Medien, was die Aussagen des Spielerberaters Fazeli betreffen, scheinen sich die meisten Kommentatoren jedoch einig: In guter Verfassung kann Emre Can eine wirkliche Verstärkung auf dem Feld sein. Auch der 37-fache deutsche Nationalspieler selbst ist hiervon offensichtlich überzeugt und macht in der DAZN-Doku klar, dass er noch einmal richtig angreifen wolle. Sein Ziel für 2024: Die Teilnahme an der EM in Deutschland.

Für einen Schockmoment und sicherlich ganz viel Mitgefühl bei den Zuschauern sorgte Can derweil mit einer ganz anderen Kunde, die er dem Streaming-Anbieter verriet: Während seiner Zeit bei Juventis Turin hatte der 29-Jährige mit einer Tumor-Erkrankung zu kämpfen.

Rubriklistenbild: © IMAGO / Nordphoto