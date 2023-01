Emre Can macht erstmals Tumor-Erkrankung öffentlich: „Hat einiges in meinem Leben verändert“

„Gesundheit ist das Wichtigste“

BVB-Profi Emre Can hat seine Tumor-Erkrankung öffentlich gemacht. Ein Schock, der einiges in seinem Leben veränderte. Cans Schilddrüse wurde daraufhin entfernt.

Dortmund – Der 37-fache Nationalspieler Emre Can (29) hat seine Tumor-Erkrankung erstmals öffentlich gemacht. Im Rahmen des Medizinchecks beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin sei der Tumor demnach entdeckt worden. Dorthin war er 2018 ablösefrei vom FC Liverpool gewechselt. Inzwischen spielt Can bei Borussia Dortmund.

Name: Emre Can Geboren: 12. Januar 1994 in Frankfurt am Main Marktwert: 14 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) Positionen: Defensives Mittelfeld, Zentrales Mittelfeld, Innenverteidigung Aktueller Verein: Borussia Dortmund (seit 2020)

BVB-Star Emre Can über Tumor-Erkrankung: „Das hat einiges in meinem Leben verändert“

„Ich hatte einen Tumor in der Schilddrüse und brauchte dringend eine Operation. Die Schilddrüse musste raus. Das hat einiges in meinem Leben verändert“, berichtete der 29-Jährige dem Streaming-Dienst DAZN über die Schock-Diagnose. Der Tumor lag nahe der Stimmbänder und wurde daraufhin zeitnah entfernt.

Im vergangenen Sommer schockierte die Diagnose Hoden-Tumor bei Cans Teamkollege Sebastien Haller (28) die Fußball-Welt. Der BVB-Stürmer konnte gegen den FC Augsburg sein umjubeltes Pflichtspieldebüt geben.

Die Erkrankung sei „nie lebensbedrohlich“ gewesen, es gehe ihm gut und er habe keine Nebenwirkungen, so Can weiter. „Man merkt, du kannst so viel Geld haben, du kannst alles haben, aber Gesundheit ist das Wichtigste. Und ich bin dem Verein Juventus auch dankbar, dass die das herausgefunden haben.“

Um das Fehlen der Schilddrüsenhormone auszugleichen, muss Emre Can nach eigenen Angaben für den Rest seines Lebens jeden Morgen Tabletten nehmen. „Das gehört jetzt zu mir“, sagte der Mittelfeldspieler und rät zu Kontrolluntersuchungen: „Ich wollte früher keinen Bluttest oder, dass jemand die Schilddrüse kontrolliert, ich war immer gelangweilt von solchen Sachen, aber das gehört im Leben dazu.“

Emre Can beklagt fehlende Wertschätzung: „Werde schon immer kritisch gesehen“

Emre Can wurde in der Jugend von Eintracht Frankfurt ausgebildet. 2009 wechselte er dann zum FC Bayern, wo er seine ersten Schritte im Profibereich ging und die Fritz-Walter-Medaille in Gold (2011) gewann. Nach einem Jahr bei Bayer 04 Leverkusen entschied sich Can 2014 für einen Wechsel zum FC Liverpool. Dort wurde er unter anderem von Jürgen Klopp trainiert. Seit 2020 spielt Can für Borussia Dortmund.

37 Mal lief er zudem für die deutsche Nationalmannschaft auf. Für die WM 2022 war er allerdings nicht nominiert. Zuletzt beklagte Emre Can fehlende Wertschätzung hierzulande. „Ich habe im Ausland ein ganz anderes Standing, in England zum Beispiel“, meinte Can im kicker-Interview. „Vielleicht respektiert man meine Leistungen da anders oder mag mich als Fußballer-Typ lieber. In Deutschland werde ich schon immer kritischer gesehen.“ (vfi)

