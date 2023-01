BVB-Star Can beklagt fehlende Wertschätzung in Deutschland: „Immer kritischer gesehen“

Glücklich in Dortmund

Emre Can von Borussia Dortmund beklagt die fehlende Wertschätzung in Deutschland. Im Ausland besitze er ein höheres Standing.

Dortmund – Am 22. Januar startet Borussia Dortmund in das neue Bundesliga-Jahr. Weiterhin mit an Bord beim BVB ist Emre Can. Nach dem Verlust seines Stammplatzes gab es zahlreiche Gerüchte über einen vorzeitigen Abgang. In einem Interview mit dem kicker äußerte der defensive Mittelfeldspieler nun seinen Wunsch, im Verein zu bleiben. Unverständnis äußerte Can hingegen über die in Deutschland kritische Sichtweise auf seine Leistungen. Im Ausland fühle er sich deutlich mehr wertgeschätzt.

Emre Can * 12.01.1994 in Frankfurt am Main Nationalität: Deutsch, Türkisch Position: Defensives Mittelfeld, Innenverteidiger Marktwert: 14 Millionen Euro

Emre Can gibt Bekenntnis zu Borussia Dortmund ab: „Ich bin glücklich hier“

Nach den enttäuschenden Resultaten in der ersten Saisonhälfte soll in Dortmund im neuen Jahr alles besser werden. „Der sechste Platz ist natürlich nicht unser Anspruch“, sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watze. „Wir müssen vor allen Dingen auch mal wieder versuchen, leidenschaftlich zu verteidigen.“ Genau dafür wurde eigentlich Emre Can, früher auch für den FC Bayern München aktiv, für 25 Millionen Euro verpflichtet.

Über zwei Jahre nach der Ankunft hat der 29-Jährige mittlerweile seinen Stammplatz im Kader der Borussen verloren. Die Mission „Stabile Defensive“ scheint vorerst gescheitert. Trotzdem zeigte sich Can glücklich über seine Rolle in Dortmund. „Ich bin glücklich hier, im Verein passt es, und ich bin unter anderem auch nah an meiner Familie in Frankfurt. Das passt“, so der 37-fache deutsche Nationalspieler.

+ Häufig nur Ersatz: Emre Can kommt in dieser Saison bei Borussia Dortmund nur sporadisch zum Einsatz. © IMAGO / Kirchner-Media

Emre Can beklagt mangelnden Respekt in Deutschland: „Ich habe im Ausland ein ganz anderes Standing“

Kritisch äußerte sich Can hingegen zur Bewertung seiner bisherigen Leistungen im BVB-Dress. Im Ausland fühle sich der gebürtige Frankfurter deutlich mehr wertgeschätzt.

„Dieses Gefühl habe ich sogar ganz extrem. Ich habe im Ausland ein ganz anderes Standing, in England zum Beispiel“, sagte Can, der vier Jahre für den FC Liverpool auflief. „Vielleicht respektiert man meine Leistungen da anders oder mag mich als Fußballer-Typ lieber. In Deutschland werde ich schon immer kritischer gesehen.“

Borussia Dortmund empfängt zum Rückrunden-Auftakt

Can, dessen Vertrag im Sommer 2024 ausläuft, zeigte sich aber durchaus auch selbstkritisch. „Ich weiß, dass ich nicht den besten Fußball gespielt habe, seit ich in Dortmund bin.“ Trotzdem werde seine Leistung gesamt betrachtet in der Öffentlichkeit zu schlecht dargestellt.

Ob Can sich in der Rückrunde wieder in Startelf von Trainer Edin Terzic spielt, bleibt abzuwarten. Mit Sebastien Haller kann der BVB-Coach gegen Augsburg aber wieder auf eine Option mehr zugreifen.

