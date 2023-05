EM 2024 in Deutschland: Alle Infos zu Terminen, Tickets und Stadien

Fußball-Europameisterschaft

+ © picture alliance/dpa / Soeren Stache Das Olympiastadion in Berlin gehört zu den EM-Spielorten 2024. © picture alliance/dpa / Soeren Stache

Die EM 2024 findet in Deutschland statt! Aber wann und wie bekomme ich Tickets für die Europameisterschaft? Wir haben alle Infos zu Tickets und EM-Stadien.

München – Grund zur Vorfreude für deutsche Fußball-Fans! Deutschland trägt die EM 2024 aus. Das hat das UEFA-Exekutivkomitee in der Zentrale des Europäischen Fußball-Verbandes in Nyon in der Schweiz entschieden. Deutschland hat sich bei der EM-Bewerbung gegen die Türkei durchgesetzt.

36 Jahre nach der EM 1988 findet in Deutschland wieder eine Fußball-Europameisterschaft statt. Für Fans stellen sich jetzt wichtige Fragen:

Wann findet die EM 2024 genau statt?

Wie komme ich an Tickets für die EM 2024 in Deutschland?

Welche Städte und Stadien sind Austragungsorte der EM-Spiele?

Hier beantworten wir diese und weitere Fragen.

Wann findet die EM 2024 in Deutschland statt?

Die EM 2024 beginnt am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel und läuft bis zum 14. Juli, an diesem Datum steigt das Finale.

Wann steht der Spielplan für die EM 2024 in Deutschland fest?

Am 2. Dezember 2023 führt die UEFA die Auslosung für die EM-Endrunde durch. 24 Mannschaften nehmen an der Europameisterschaft teil – sind die Gruppen A bis F ausgelost, steht auch der Spielplan fest.

Wie komme ich an Tickets für die EM 2024 in Deutschland?

Schon im Sommer 2023 geht es los: Die Bewerbungsphase für EM-Tickets beginnt am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober 2023. Ab diesem Datum kann sich die breite Öffentlichkeit für Tickets bestimmter Spiele bewerben. Da es voraussichtlich mehr Anfragen als Tickets geben wird, entscheidet ein Lostopf, wer letztlich Karten ergattert.

Die Tickets werden voraussichtlich ausschließlich auf dem Online-Portal der UEFA zu erwerben sein. Natürlich kann man auch nach der offiziellen Vergabe durch die UEFA noch EM-Tickets kaufen. Diese werden vermutlich wieder bei Portalen wie Ebay zu recht hohen Preisen gehandelt.

Was kosten Tickets für die EM 2024 in Deutschland?

Zum Vergleich: Tickets für ein Gruppenspiel verkaufte die UEFA bei der paneuropäischen EM 2020 für 50 bis 185 Euro. In der K.o-Runde steigen die Preise dann. Geht es Richtung Halbfinale und Finale, schießen die Presie weiter nach oben.

Wichtig: Personaliserte Tickets müssen bei der UEFA auf den neuen Käufer übertragen werden! Sonst wird man nicht ins EM-Stadion gelassen.

Vermutlich kann man auch bei der EM 2024 Tickets für fix terminierte und lokalisierte Spiele kaufen, bevor die endgültige Paarung feststeht. Heißt konkret: Man kann wohl auch bei der Europameisterschaft in Deutschland Tickets für Spiele in der Münchner Allianz Arena oder im Dortmunder Signal Iduna Park kaufen.

EM 2024 in Deutschland: Die Austragungsorte und Stadien

Der DFB hat in seiner Bewerbung für die Fußball-EM 2024 zehn Städte und Stadien gennant.

Austragungsorte sind: München, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen, Leipzig, Berlin, Hamburg.

In diesen Stadien findet die EM 2024 in Deutschland statt:

Berlin: Olympiastadion (Bruttositzplatzkapazität: 74.461)

München: Munich Football Arena (70.076)

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (51.031)

Stuttgart: Stuttgart Arena (54.697)

Köln: Cologne Stadium (49.827)

Hamburg: Volksparkstadion (52.245)

Leipzig: Leipzig Stadium (49.539)

Dortmund: BVB Stadion (65.849)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (54.740)

Frankfurt am Main: Frankfurt Arena (48.387)

Informationen zur TV-Übertragung der EM 2024 finden Sie hier.