Corona vor EM-Start: Spanien und Schweden vermelden Infektionen - Sorgen vor direktem Duell wachsen

Spielabsage bei EM möglich

Spanien und Schweden werden in der Vorbereitung auf die EM von Corona heimgesucht. Beide Teams treffen zum Auftakt im direkten Duell aufeinander.

Madrid/Göteborg - Spanien und Schweden sollen am Montag bei der Fußball-EM* aufeinandertreffen. Beide Teams verzeichnen inzwischen schon zwei Corona-Fälle. Kann das gut gehen bei der EM 2021*? Die Angst vor dem Corona-K.o. wächst.

EM 2021: Corona-Alarm bei Spanien und Schweden - weitere Fälle möglich

Beim dreimaligen Europameister Spanien* und dessen EM-Auftaktgegner Schweden* herrscht Corona-Alarm. Weniger als eine Woche vor dem direkten Duell zum Start in Gruppe E* haben beide Teams bereits ihren zweiten Corona-Fall vermeldet. Bei Spanien wurde nach Kapitän Sergio Busquets auch Diego Llorente positiv auf das Virus getestet, wie der Verband in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Damit ist in der wichtigen Vorbereitungsphase an Team-Training aktuell nicht zu denken. Und die Sorge wächst, dass sich womöglich weitere Spieler infiziert haben.

Der Test bei Llorente wurde am Dienstagmorgen vorgenommen. Eigentlich wollte Spanien an diesem Tag seine Generalprobe gegen Litauen absolvieren. Nachdem aber bereits am Sonntag die Infektion Busquets‘ bekannt wurde, spielte stattdessen eine U21 Auswahl gegen Litauen und gewann 4:0. „Es können mehr positive (Befunde) kommen, es ist wahrscheinlich, dass das passiert“, sagte Verbandschef Luis Rubiales am Rande des Spiels. Auch der deutsche Gegner Portugal war offenbar von der Corona-Infektion Busquets‘ betroffen.

EM 2021: Schweden reagiert auf Corona-Ausbruch - Maßnahmen verschärft

Die Schweden um RB Leipzigs Mittelfeldstar Emil Forsberg hatten am Dienstagabend bekanntgegeben, dass nach Dejan Kulusevski von Juventus Turin auch Mattias Svanberg vom FC Bologna positiv auf Corona getestet worden war. Beide Spieler wurden den Hygienemaßnahmen entsprechend isoliert. Damit es nicht zu weiteren Fällen kommt, sollen Schnelltests bei den Spielern durchgeführt und die Anzahl von PCR-Tests erhöht werden.

Taktische und sonstige Besprechungen mit der Mannschaften werden in Kleingruppen durchgeführt in den größtmöglichen Räumen. Die Spieler sollen nur noch zeitlich begrenzt behandelt werden und dies - soweit möglich - im Freien gemacht werden. Geplante gemeinsame Aktivitäten in Innenräumen wurden abgesagt, die gemeinsamen Busreisen weiter reduziert. Zudem bleibt die Anzahl von Spielern, die sich in der Sporthalle oder anderen Einrichtungen aufhalten, reduziert.

EM 2021: Spanien baut B-Team auf - Spielabsage soll verhindert werden

Die Nachrichten aus dem spanischen und schwedischen Lager dürften auch die Europäische Fußball-Union aufgeschreckt haben. Die UEFA hat für solche Fälle bereits ein Reglement aufgestellt. Sollte es zu einem oder mehreren positiven Corona-Befunden kommen, kann solange gespielt werden, wie eine Mannschaft 13 Spieler, darunter einen Torwart, aufbieten kann, deren Tests negativ ausgefallen sind. Dazu können Spieler zusätzlich berufen werden, für sie müssen andere aus dem ursprünglichen Kader gestrichen werden. Wenn eine Verlegung unmöglich ist, entscheidet die UEFA-Disziplinarkommission. Das Team, das für die Absage verantwortlich ist, wird mit 0:3 als Verlierer gewertet.



Soweit ist es noch nicht. Doch bei EM-Mitfavorit Spanien ist die Vorbereitung empfindlich gestört. Nur individuelles Training steht aktuell auf dem Plan. Luis Enrique hat inzwischen Torwart Kepa Arrizabalaga, Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler, Brais Méndez sowie Raúl Albiol nachnominiert. Diese Profis trainieren abgeschottet vom Team in einer eigenen sogenannten Blase und stünden bereit, in die Mannschaft zu rücken. Am Mittwoch wurden elf weitere Spieler aus dem U21-Kader berufen. Um bei der EM ganz vorne zu landen, müssen offensichtlich nicht nur die Gegner, sondern auch das Virus besiegt werden. Die deutsche Nationalmannschaft hat kürzlich ihr EM-Quartier bezogen und blieb von Corona-Infektionen verschont. (ck/dpa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

