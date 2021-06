Erster Ausfall droht! DFB-Star plagt sich mit Knieproblemen herum

News-Ticker rund um die Nationalelf

Beim Training der Nationalmannschaft kam es zu einem schmerzhaften Zwischenfall. Ein Spieler droht auszufallen. Alle News rund um das DFB-Team gibt es hier.

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich auf den EM-Auftakt gegen Frankreich vor.

Im Training passierte ein Malheur - ein Spieler ist angeschlagen.

Wir versorgen Sie mit allen aktuellen Entwicklungen rund um das DFB-Team.

Update vom 12. Juni, 17.30 Uhr: Frankreich heißt also der erste Gegner der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2021. Der Weltmeister mit den Superstars Antoine Griezmann (FC Barcelona), Karim Benzema (Real Madrid) und Paul Pogba (Manchester United) ist einer der Top-Favoriten auf den EM-Sieg.

Wie Routinier Moussa Sissoko nun verriet, studiert die Equipe Tricolore weniger ihre Kontrahenten, sondern fokussiert sich vielmehr auf die eigenen Stärken. „Zu viel Fußball zu schauen, ist vielleicht gar nicht gut“, sagte der 31-Jährige von Tottenham Hotspur an diesem Samstag auf einer Pressekonferenz lachend. Hintergrund war eine Frage, ob sich das Team alle Spiele der Mitfavoriten bei der EM ansehen werde. „Das können wir gar nicht. Wir haben viele andere Aufgaben“, sagte Sissoko.

DFB-Team bei der EM 2021: Bayern-Präsident Hainer glaubt an gutes Abschneiden Deutschlands

Update vom 12. Juni, 14.30 Uhr: Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München*, glaubt an eine erfolgreiche Fußball-EM 2021 des DFB-Teams.

„Der Kader ist sehr gut, zudem glaube ich, dass die Spieler Joachim Löw einen tollen Abschied ermöglichen wollen. Die Gruppenspiele finden bei uns in München statt, und alles, was ich so aus der Vorbereitung gehört habe, ist, dass die Stimmung gut ist - ich denke, dass Deutschland weit kommen wird. Wir sind eine Turniernation“, sagte der Vereinsboss des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters* auf der Website der Bayern. An ein mögliche Vorrunden-Aus verschwende er „keinen Gedanken“.

Mehr noch: Hainer glaubt an einen Europameister aus den Reihen des FC Bayern*. „Wir haben insgesamt 13 Spieler im Rennen, und Deutschland und Frankreich zählen immer zu den Top-Anwärtern. Die Chancen stehen also gut“, sagte Hainer und zählte seine Favoriten auf: „Es gibt die üblichen Verdächtigen wie Frankreich, Portugal, England - aber ich bin optimistisch, was Deutschland betrifft.“ Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft* startet am Dienstag (15. Juni, 21 Uhr) just in München gegen Weltmeister Frankreich in die paneuropäische Europameisterschaft.

DFB-Team bei der EM 2021: Bundestrainer Joachim Löw macht vor Frankreich-Spiel Versprechen

Update vom 12. Juni, 13.55 Uhr: „Die Spieler wissen, dass wir durch die Hölle gehen müssen und leidensfähig sein müssen“, versichert der Bundestrainer in der ARD. „Wir werden alles raushauen. Wir sind uns der Bedeutung für die Nation bewusst.“ Eine solche radikale Wortwahl ist man vom Bundestrainer nicht gewohnt, es ist spürbar, dass er sich um jeden Preis würdig verabschieden will.

Wir sind uns der Bedeutung für die Nation bewusst.

Thomas Müller hofft auf Instagram auf die Unterstützung der Fans. „Deutschland-Fahnen raus!“, verlangt er. Im Gegenzug will er sich „auf dem Feld zerreißen“.

Update vom 12. Juni, 11.24 Uhr: Muss Jogi Löw beim Auftakt einen Ausfall hinnehmen? Die Zeit für den angeschlagenen Jonas Hofmann wird eng. Der Gladbacher absolvierte nach Knieproblemen eine individuelle Einheit. Ob er rechtzeitig fit wird, ist offen. Besser sieht es bei Leon Goretzka aus, der Bayern-Star wird höchstwahrscheinlich zum Frankreich-Aufgebot gehören.

EM 2021: Unfall im DFB-Training - Rüdiger erwischt Hummels voll im Gesicht

Erstmeldung vom 12. Juni: Herzogenaurach - Die EM 2021* ist mit furiosen Italienern gestartet - bei der Nationalmannschaft wird noch am Feinschliff gearbeitet: Bundestrainer Jogi Löw bereitet sein Team im Base Camp von Herzogenaurach auf den Kaltstart gegen Weltmeister Frankreich bei der EM* vor. Von allen Seiten hört man: Die Stimmung ist gut. Dem tut wohl auch ein kleiner Zwischenfall keinen Abbruch.

Ein Video zeigt, wie vier DFB-Kicker locker den Ball hochhalten. Plötzlich schießt Antonio Rüdiger* die Kugel unkontrolliert nach oben - und es kommt, wie es kommen muss: Er landet damit einen Volltreffer. Nicht etwa ins Tor, sondern direkt ins Gesicht des nichts ahnenden Mats Hummels*. Der frisch gebackene Champions-League-Sieger warnt noch im letzten Moment: „Aufpassen, aufpassen!“, doch es ist zu spät.

EM 2021: News zum DFB-Team - Rüdiger streckt Hummels mit Schuss nieder

Hummels hält sich den Mund und scheint im ersten Moment tatsächlich Schmerzen zu haben. Rüdiger entschuldigt sich sofort, nach einer kurzen Pause geht es beim BVB-Star auch schon wieder. Jogi Löw nimmt den Vorfall seelenruhig zur Kenntnis, bevor er sich einer kleinen Besprechung widmet. Die meisten Nationalspieler können sich ein Lachen nicht verkneifen. Der Einsatz von Hummels gegen Frankreich ist durch die „Verletzung“ nicht in Gefahr.

Frankreich und Portugal heißen die richtig kniffligen Aufgaben in der Gruppenphase gleich zu Beginn. Im letzten Spiel gegen Ungarn ist ein Sieg fest eingeplant. Auch, wenn Ungarns Coach einen ambitionierten Vergleich anstellt*. Viele Diskussionen gibt es naturgemäß um die richtige Aufstellung - wen schickt Jogi Löw zur Feuertaufe gegen die starken Franzosen? Spielt Joshua Kimmich zentral oder rechts? Ex-Nationalspieler Torsten Frings gibt dem Bundestrainer einen Tipp*.