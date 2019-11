EM 2020: Auslosung im Live-Ticker - Eine Gruppe steht jetzt schon fest

Auf wen trifft die DFB-Elf?

+ © dpa / Salvatore Di Nolfi Fußball-EM 2020: Auslosung im Live-Ticker. © dpa / Salvatore Di Nolfi

Auf wen trifft die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2020 in der Gruppenphase? Wir begleiten die Auslosung im Live-Ticker.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich für die EM 2020 qualifiziert.

hat sich für die qualifiziert. Am 30. November um 18.30 Uhr beginnt die Auslosung der Gruppenphase .

. Auf wen trifft das Team von Jogi Löw? Ist sogar eine Hammergruppe möglich?

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

30. November 2019, 13.07 Uhr: Einige Gruppenköpfe stehen sogar schon fest. Deutschland trägt seine Gruppenspiele im heimischen München aus, muss Parallelen gibt es bei Italien (in Rom), Dänemark und Russland (Kopenhagen und Moskau) und so weiter. Deswegen steht beispielsweise Gruppe B schon nahezu fest. Aus politischen Gründen dürfen Ukraine und Russland nicht aufeinander treffen. Belgien bildet den Gruppenkopf in Gruppe B. Russland und Dänemark sind Ausrichter und rutschen ebenso dazu wie entweder Finnland oder Wales.

Die Gruppenköpfe ergeben sich aus den Teams aus Topf 1 (siehe unten). In Kombination mit den verschiedenen Spielorten ergeben sich eben jene Szenarios wie in Gruppe B. In der deutschen Gruppe F wird der Sieger der Play-offs des Pfades A oder D hineinrutschen. Island und Rumänien sowie Bulgarien und Ungarn bestreiten die jeweiligen Halbfinals in Pfad A. Sollte Rumänien gewinnen, rutschen sie aus Ausrichtungsgründen (Bukarest) in Gruppe C und der Gewinner des Pfades D kommt in die Deutschland-Gruppe. In Pfad D treffen Georgien und Weißrussland sowie Nordmazedonien und Kosovo aufeinander.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Italien Belgien Ukraine England Spanien Deutschland Russland Niederlande Dänemark Wales/Finnland Wales/Finnland Sieger Play-offs Pfad D/A* Sieger Play-off Pfad C* Play-offs B Sieger Play-offs Pfad D*/A*

Erstmeldung vom 29. November:

München - Joachim Löw und sein Trainerstab werden nicht die einzigen sein, die sich auf die Auslosung der Gruppenphase der Europameisterschaft 2020 freuen werden. Viele Spieler, Fans und Fußballbegeisterte blicken gespannt auf die Entscheidung, mit welchen Gegnern es die Deutschen bei der EM 2020 zu tun haben werden.

Zur Erinnerung: Seit 2016 nehmen nicht mehr 16 Länder, sondern 24 an der EM teil. Eine folgenschwere Veränderung, die sich schon bei der Premiere für ein Team auszahlte. Portugal kam als einer der besten Gruppendritten ins Achtelfinale und stand am Ende ganz oben. Ohne Sieg in der Gruppenphase qualifizierte sich der spätere Europameister für die K.o-Phase.

EM 2020: Gruppenphase soll für DFB-Team nicht Deja-Vu von WM 2018 werden

Natürlich sollte der Gruppenphase genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden, denn wer bei der WM 2018 hinter Mexiko, Schweden und Südkorea Letzter wird, muss auch bei dem europäischen Wettbewerb mit vollster Konzentration in jede Partie gehen.

Ein Vorteil für das DFB-Team ist, dass die Gruppenspiele in München stattfinden. Des Weiteren gibt es eine zweite Änderung und eine Premiere. Die Europameisterschaft findet in mehreren europäischen Städten statt. Von München bis Moskau und von Kopenhagen bis Rom sind es insgesamt zwölf Städte, die vom 12. Juni bis 12. Juli Austragungsorte der ersten Binnen-EM sind.

EM 2020: Wer wird der Gegner der DFB-Elf? Erstes Turnier in ganz Europa

Das Eröffnungsspiel findet in Rom, das Finale in London statt. Pro Land ist es höchstens ein Standort, der sich für die EM empfohlen hat. Vier Spiele finden daher in der Allianz Arena statt. Drei Gruppenpartien und eine Viertelfinalbegegnung. Vorteil für einige Länder: Qualifiziert sich ein Ausrichter, finden die Gruppenspiele in dessen Heimatland statt. Nach der Auslosung geht es dann in eine weitere Ticket-Verkaufsphase. Wie Sie die Auslosung live verfolgen können, erfahren Sie hier.

EM 2020: In die sechs Gruppen wird je ein Team aus jedem Topf gelost

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Deutschland Polen Tschechien Finnland Italien Russland Türkei Wales Belgien Frankreich Schweden Sieger Play-off Pfad A* Ukraine Kroatien Österreich Sieger Play-off Pfad B* Spanien Niederlande Portugal Sieger Play-off Pfad C* England Schweiz Dänemark Sieger Play-off Pfad D*

*Pfad A besteht aus den Teams Island und Rumänien, die das erste Halbfinale bestreiten sowie Bulgarien und Ungarn, die das zweite Halbfinale bestreiten.

*Pfad B besteht aus den Teams Bosnien und Herzegowina und Nordirland, die das erste Halbfinale bestreiten sowie Slowakei und Irland, die das zweite Halbfinale bestreiten.

*Pfad C besteht aus den Teams Schottland und Israel, die das erste Halbfinale bestreiten sowie Norwegen und Serbien, die das zweite Halbfinale bestreiten.

*Pfad D besteht aus den Teams Georgien und Weißrussland, die das erste Halbfinale bestreiten sowie Nordmazedonien und Kosovo, die das zweite Halbfinale bestreiten.

ank