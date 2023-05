Eintracht-Präsident Peter Fischer mit überraschendem Rücktritt

Rücktritt zum Jahresende

Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt, wird zum Ende des Jahres von seinem Posten zurücktreten.

Update vom Freitag, 5. Mai, 10.34 Uhr: Eintracht Frankfurt hat offiziell bestätigt, dass Peter Fischer von seinem Amt als Präsident Ende des Jahres zurücktritt.

„Ich habe in den zurückliegenden 23 Jahren viel Kraft und Energie in das Amt und den Verein gesteckt. Hätte mir zu meinem Amtsantritt im Jahr 2000 jemand gesagt, auf welche Meilensteine wir heute zurückblicken können, hätte ich es ganz sicher nicht geglaubt. Gemeinsam haben wir die Eintracht sowohl sportlich als auch wirtschaftlich auf gesunde Beine gestellt, wir sind von seinerzeit 4.700 auf heute über 125.000 Mitglieder gewachsen, haben den alten, maroden Riederwald gegen ein modernes Sportleistungszentrum getauscht und deutlich gemacht, für welche Werte wir einstehen“, wird Fischer auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

„Auf diese Entwicklung meiner Eintracht bin ich unheimlich stolz. Doch zurückblickend haben mir die 23 Jahre sehr viel abverlangt, auch gesundheitlich. Zudem haben mir die letzten Monate sehr deutlich gezeigt, dass ich mich intensiver um meine Familie kümmern und diese schützen muss. Zwar habe ich immer wieder betont, dass ich mir bewusst bin, dass es die Privatperson Peter Fischer nicht mehr gibt. Die zurückliegenden Wochen haben aber Grenzen überschritten“, so Peter Fischer weiter.

Erstmeldung: Frankfurt - Bei Eintracht Frankfurt könnte es zu einem Wechsel an der Spitze des Vereins kommen, denn nach Informationen des Kicker-Sportmagazins, will Präsident Peter Fischer sein Amt zum Ende des Jahres niederlegen. Offiziell bestätigt hat das der Verein bislang aber noch nicht.

Name Peter Fischer Alter 67 Verein Eintracht Frankfurt Funktion Präsident

Eintracht Frankfurt: Peter Fischer vor Rücktritt?

Fischer ist seit August 2000 Präsident von Eintracht Frankfurt und würde seinen Posten nach 23 Jahren niederlegen. Immobilienkaufmann Matthias Beck, Mitglied im SGE-Verwaltungsrat, soll nach weiteren Medienberichten Nachfolger werden. Die Amtsübergabe ist nach Bild-Informationen bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung Anfang 2024 geplant.

Die Gründe, warum Peter Fischer von seinem Amt als Präsident von Eintracht Frankfurt zurücktritt, sind bislang nicht bekannt. Mit einer Bekanntgabe der Fischer-Personalie werde in den nächsten Tagen gerechnet, so das Kicker-Sportmagazin. Im September 2022 wurde der 67-Jährige noch mit großer Mehrheit für weitere vier Jahre gewählt, nun zieht er aber voraussichtlich einen Schlussstrich.

+ Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/osnapix

Peter Fischer positioniert sich seit vielen Jahren gegen Rechtspopulismus, Diskriminierung und Rassismus. Im Jahre 2021 wurde der SGE-Präsident mit dem Fair Play Preis des Deutschen Sport Bundes (DOSB) ausgezeichnet. Außerdem engagiert er sich für die Hinterbliebenen und Opfer in Ko Phuket, nach dem Tsunami im Indischen Ozean 2004, den er überlebte.

Eintracht Frankfurt: Fischer machte SGE zum Vorzeigeverein

Unter seiner Präsidentschaft wurde Eintracht Frankfurt von der launischen Diva zum Vorzeigeverein. Die SGE holte 2018 den DFB-Pokal gegen den FC Bayern München und 2022 den Titel in der Europa League gegen die Glasgow Rangers. In der laufenden Saison steht die Mannschaft von Trainer Glasner erneut im DFB-Pokalfinale und kann den Triumph von 2018 wiederholen.

Peter Fischer wurde in Lich geboren, hat zwei Söhne und ist als Unternehmer in unterschiedlichen Bereichen tätig. Er war bzw. ist Inhaber zweier Modeboutiquen, einer Werbeagentur und verschiedener Nachtclubs im In- und Ausland. Außerdem ist der 67-Jährige als Buchautor und Unternehmensberater tätig. (smr)

