Nach vier Jahren kehrt Sebastian Rode zu Eintracht Frankfurt zurück. Jetzt greift er mit einer gewagten Aussage das Dortmunder Fanherz an.

Frankfurt - Sebastian Rode ist zurück. Der Rechtsfuß, der bereits von 2010 bis 2014 bei der Eintracht spielte, wurde zum Jahreswechsel von Borussia Dortmund ausgeliehen. Jetzt lässt eine Aussage des 28-Jährigen die BVB-Fans ausflippen.

Eintracht: Pikante Aussage von Sebastian Rode lässt BVB-Fans ausflippen!

Als Sebastian Rode im Sommer 2010 zur Eintracht kam, war der gebürtige Südhesse - Rode stammt aus dem 10.000-Einwohner-Städtchen Alsbach-Hähnlein - gerade mal 20 Jahre alt. Der Blondschopf galt als großes Talent, das die Jugendabteilungen von Darmstadt 98 und Kickers Offenbach durchlaufen hatte.

Nur 250.000 Euro legte die Eintracht damals auf den Tisch, um den Mittelfeldmann vom ewigen Rivalen loszueisen. Ein guter Kauf. 108 Spiele machte Sebastian Rode ("Ich will zeigen, dass ich in die Bundesliga gehöre") für die SGE, schoss fünf Tore und bereitete 15 Treffer vor. 2014 folgte der Wechsel zum FC Bayern München, neun Millionen Euro flossen an die Eintracht.

Eintracht, Bayern, Borussia Dortmund: Die Karriere von Sebastian Rode

Beim FC Bayern zeigte Sebastian Rode, der beim Eintracht-Trainingsauftakt von 2000 Fans bejubelt wurde, solide Leistungen. 52-mal lief er für den deutschen Rekordmeister auf, kam auf vier Tore und sieben Vorlagen. Für mehr als die Jokerrolle langte es für den 1,79-Meter-Mann jedoch nie, lediglich zehn Spiele machte er über die volle Distanz.

2016 schlug der BVB zu und kaufte Rode für zwölf Millionen Euro. Dann folgte das, was der Hesse bei kicker.de als "zwei besch*ssene Jahre" bezeichnet hat. Gemeint war mit der drastischen Aussage vor allem das Verletzungspech. Seit August 2017 hatte der ehemalige U21-Nationalspieler kein Spiel mehr für die Dortmund-Profis gemacht. Zuletzt durfte Sebastian Rode zweimal bei den Amateuren ran.

Nach Leihe vom BVB: Neu-Eintrachtler Sebastian Rode kritisiert Stimmung in Dortmund

Sebastian Rode, für dessen Leihe die Eintracht dem Vernehmen nach etwa eineinhalb Millionen Euro in Richtung Ruhrgebiet überweist, hat sich nun den Zorn einiger BVB-Fans zugezogen. Er sagte gegenüber kicker.de: "Ich habe bei Bayern und Dortmund gespielt, die Eintracht-Fans brauchen sich vor niemandem zu verstecken. Hier ist teilweise eine bessere Stimmung als im Westfalenstadion." Rrrrrums!

"Hier ist teilweise eine bessere Stimmung als im Westfalenstadion." Weisste was Rode, bleib am besten in Frankfurt und verpiss dich. An deiner Stelle würd ich einfach ganz ruhig sein, denn du hast die letzten Jahre überhaupt nix gebracht! — DERBYSIEGERborusse (@tfandrer) 3. Januar 2019

Ein Stich ins Herz vieler Dortmunder, denen ihre gelbe Wand heilig ist. Ein Nutzer flippt bei Twitter aus: "Weißt Du was, Rode? Bleib am besten in Frankfurt und verp*ss Dich. An Deiner Stelle würde ich einfach ganz ruhig sein."

Sebastian Rodes Aussage wirft Frage auf: Wo herrscht bessere Stimmung - bei der Eintracht oder beim BVB?

Auch im BVB-Fan-Forum schwatzgelb.de wird die Aussage von Sebastian Rode diskutiert, allerdings differenzierter. Ein Nutzer schreibt: "Also mich hat Frankfurt in direkten Duellen so gut wie nie vom Hocker gerissen." Ein anderer meint: "Die kommen an ihre besten Jahre auch nicht mehr heran."

Andere User stimmen Sebastian Rode zu, schreiben "Naja, mit der Stimmung hat er leider recht" und "Es ist aber so. Frankfurt ist stimmungstechnisch eine eigene Liga. Da können wir nicht (mehr) auch nur annähernd mithalten."

