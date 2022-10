Debüt für Eintracht Frankfurt: Wie Marcel Wenig Trainer Oliver Glasner beeindruckt hat

Über die U21 zu den Profis

+ © Arne Dedert/dpa Nach Abpfiff durfte sich Marcel Wenig (Nummer 28) mit seinen Teamkollegen von den Fans feiern lassen. © Arne Dedert/dpa

Beim 5:1-Erfolg von Eintracht Frankfurt in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen feierte Marcel Wenig sein Profidebüt. Lesen Sie hier mehr:

Wenig wurde in der 87. Minute für Doppeltorschütze Daichi Kamada eingewechselt und durfte kurz vor Abpfiff seine ersten Minuten und Ballkontakte in der Bundesliga erleben. Der 18-Jährige empfahl sich über die U21 von Eintracht Frankfurt in der Hessenliga für den Profikader. Bei torgranate.de erfahren Sie, was U21-Trainer Kristjan Glibo über das Talent von Eintracht Frankfurt sagt.

Im DFB-Pokal gegen die Stuttgarter Kickers absolvierte der 18-Jährige seinen zweiten Einsatz für die Eintracht.