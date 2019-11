Liveticker: Eintracht Frankfurt beginnt mit Silva im Sturm

Europa League

Eintracht Frankfurt Liveticker: SGE tritt bei Standard Lüttich ran.

Standard Lüttich - Eintracht Frankfurt -:- (-:-), Donnerstag, 07.11.19, 18.55 Uhr

Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Rönnow - Abraham, Hinteregger, Hasebe - Kostic, Fernandes, Sow, Rode, da Costa - Paciencia, Silva Voraussichtliche Aufstellung

Standard Lüttich Milinkovic - Savic - Vojvoda, Lavalee, Laifis, Gavory - Cimirot, Bastien, M'Poku - Carcela-Gonzalez, Amallah - Cop Tore - Schiedsrichter Matej Jug (Slowenien)

17.45 Uhr: Die Aufstellung der Eintracht ist da. Die SGE beginnt mit Rönnow, Hinteregger, Hasebe, Abraham, Fernandes, Kostic, da Costa, Sow, Rode, Silva und Paciencia. Bas Dost nimmt zunächst auf der Bank Platz. Hasebe kehrt in die Startelf zurück.

16.40 Uhr: Durch das Unentschieden zwischen Vitoria Guimaraes und dem FC Arsenal gestern ist die Ausgangslage klar: Mit einem Sieg gegen Standard Lüttich wäre Eintracht Frankfurt sicher in der K.O.-Phase der Europa League.

Wir sind im Moment allerdings noch eher auf das Spiel gespannt.

12.30 Uhr: Nach einer Verfügung der belgischen Stadt Lüttich dürfen Frankfurter Fußballanhänger die Innenstadt bis Freitag 12 Uhr nicht betreten. Wie der "wdr" meldet, werden bereits an den Grenzen im Raum Aachen von der Bundespolizei Kontrollen durchgeführt. Eintracht-Fans, die als solche erkennbar sind, sollen so an der Anreise gehindert werden.

12.00 Uhr: Überraschung im Kader von Eintracht Frankfurt: Trainer Adi Hütter hat sich dazu entschlossen, die Neuzugänge Dominik Kohr und Erik Durm nicht mit nach Lüttich zu nehmen. Eventuell sollen sie für einen möglichen Einsatz am Sonntag in Freiburg geschont werden. Hütter hatte ja unlängst angekündigt, in den schweren Wochen vermehrt auf Rotation zu setzen.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt will den Schwung aus der Bayern-Partie mitnehmen

Für die Hessen steht in Lüttich ein wichtiges Auswärtsspiel an. Mit einem Sieg in Belgien könnte Eintracht Frankfurt in der Europa-League-Gruppe F einen riesigen Schritt in Richtung des Sechzehntelfinales machen. Bei einem Dreier wäre der Eintracht der zweite Platz hinter dem FC Arsenal kaum noch zu nehmen, Standard käme bei zwei ausstehenden Spielen nicht mehr an den Frankfurtern vorbei, minimale Chancen hätte Vitoria Guimaraes.

Auf Unterstützung der eigenen Fans müssen die Frankfurter allerdings verzichten. Nach den Vorkommnissen in Guimaraes hat die Uefa die Hessen mit einem Ausschluss der Anhänger bei den Auswärtsspielen* in Lüttich und bei Arsenal in London belegt. DasHinspiel konnte das Team von Adi Hütter mit 2:1 für sich entscheiden*. Spielerisch war die Partie alles andere als eine Offenbarung, aber die Punkte blieben in Frankfurt.

Eintracht Frankfurt: Ein Tor geht eigentlich immer

Ob bei Inter Mailand, Lazio Rom oder beim FC Chelsea: Für ein Auswärtstor reicht es bei Eintracht Frankfurt im europäischen Wettbewerb eigentlich immer. Das Team von Trainer Adi Hütter traf in der vergangenen Spielzeit mit Einzug ins Halbfinale in allen sieben Auswärtsspielen, saisonübergreifend gelang dies sogar in 15 Partien.

Sollte die Serie bei Standard Lüttich Bestand haben, steigt die Wahrscheinlichkeit auf ein Überwintern in der Europa League, das die Hessen fest anpeilen.

Standard Lüttich mit Problemen

Bei Standard Lüttich läuft es weniger gut. Seit dem letzten Aufeinandertreffen in der Europa League in Frankfurt am 24. Oktober zuckelt die Mannschaft von Trainer Michel Preud’homme mit mäßigem Erfolg durch die heimische Liga. Einem achtbaren 1:1 beim Spitzenreiter FC Brügge folgte ein standesgemäßes 2:0 gegen den Abstiegskandidaten Waasland-Beveren, am vergangenen Sonntag aber setzte es ein bitter enttäuschendes 1:3 beim Verfolger KAA Gent. Die Heimbilanz ist allerdings nach wie vor hervorragend, in sieben Begegnungen im Maurice Dufrasne Stadion hat Lüttich 19 Punkte geholt, sechs Partien gewonnen. Die Atomsphäre im engen Stadion ist hitzig und drückend.

Eintracht Frankfurt muss aber wachsam sein. Bei einer 0:1-Niederlage am Donnerstag ging der direkte Vergleich aufgrund des auswärts erzielten Tores beim 2:1-Sieg der Eintracht in Frankfurt an die Belgier. (skr)

*fr.de ist Teil der bundesweiten Ippen-Digital-Zentralredaktion.