Live-Ticker: Nachwuchsstürmer Molenaar bringt die Eintracht in Fürhung

Eintracht Frankfurt testet in der Länderspielpause gegen den Zweitligisten SV Sandhausen. Wir sind ab 14 Uhr live für Sie dabei.

Eintracht Frankfurt - SV Sandhausen 1 : 0 (1 : 0)

16. Minute: Hasebe trägt heute übrigens die Kapitänsbinde. Das werden wir bis zum Ende der Hinrunde wohl noch häufiger sehen, da Eintracht-Kapitän Abraham nach seinem Bodycheck gegen Freiburg-Trainer Streich für sechs Spiele gesperrt wurde.

15. Minute: Sandhausen versucht es mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte, aber es dauert zu lange. In der Zeit stehen wieder alle Adler hinter dem Ball, da gibt es kein Durchkommen.

12. Minute: Die Sandhäuser versuchen mit einer schnellen Kombination vor das Tor von Wiedwald zu gelangen, was ihnen nur mäßig gelinkt. Die Abwehr der Frankfurter steht gut und kann den Ball früh klären.

10. Minute: TOOOOOR für die Eintracht: Dominik Kohr spielt aus dem rechten Halbfeld einen tiefen Pass in den Sechzehner, wo er Durm wahrgenommen hat. Der legt auf Molenaar vor, der nur noch einschieben Muss. Schönes Ding, und ein wirklich guter Laufweg von Durm.

8. Minute: Nächster Vorstoß der Frankfurter. Die Hessen versuchen tief zu spielen, doch Sandhausen kann den Ball klären, bevor da Costa dran kommt. Beide Mannschaften beschnuppern sich noch, eine richtige Torchance gab es im Prinzip noch nicht.

7. Minute: Cakar spielt einen schönen Pass auf Finger, die Sandhäuser sind aber da und können den Vorwärtstrend der Eintracht schnell wieder beenden.

4. Minute: Sportlich ist noch nicht allzu viel passiert, die Eintracht lässt den Ball viel in den eigenen Reihen laufen, die Mannschaft muss ja auch irgendwie erst einmal zusammenfinden.

3. Minute: Torro, der in letzter Zeit im Prinzip keine Einsatzzeit hatte, darf heute mal wieder ran. Er hat auf seiner Position aber große Konkurrenten wie zum Beispiel Rode oder Sow. Torro kann seine Chance heute mal nutzen und sich dem Trainer präsentieren.

1. Minute: Wir dürfen gespannt sein, welche sportlichen Schlüsse wir aus dieser Partie ziehen können. Es ist ein Testspiel auf hohem nationalen Niveau. Könnte also ein guter Kick im Stadtwald werden, auch wenn sowohl bei der Eintracht als auch bei Sandhausen nicht die A-Elf auf dem Platz steht.

1. Minute: Etwas verspätet geht es jetzt los. Der Ball rollt am Frankfurter Waldstadion.

Update, 14 Uhr: Eintracht Frankfurt gibt einigen Spielern aus der A-Jugend eine Chnance. Calar, Otto; Molenaar und Finger spielen von Beginn an.

Update, 13.57 Uhr: Die Spieler schießen sich warm. Gleich geht es los.

Update, 13.53 Uhr: Und so starten die Gäste aus Sandhausen:

Wir starten mit folgender Aufstellung: Wulle - Verlaat, Türpitz, Engels, Bouhaddouz, Kister, Taffertshofer, Klingmann, Scheu, Paurevic, Dieckmann — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) November 14, 2019

Update, 13.49 Uhr: Noch zehn Minuten, dann geht es los. So startet die Eintracht in das Testspiel gegen den SV Sandhausen:

Update vom Donnerstag, 14.11.2019, 11.40 Uhr: Vor dem Testspiel gegen den SV Sandhausen haben Eintracht Frankfurt schlechte Nachrichten erreicht. Die UEFA hat den Einspruch der Hessen gegen den Fan-Ausschluss gegen Arsenal London im fünften Gruppenspiel der Europa League zurückgewiesen. Damit bleibt der Gästeblock am Donnerstag, 28.11.2019, leer – wie bereits beim Auswärtsspiel gegen Standard Lüttich. Das ist sowohl für die Fans als auch für die Mannschaft extrem bitter.

+++ Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zum Testspiel von Eintracht Frankfurt gegen den SV Sandhausen. Das Spiel findet am Donnerstag, 14.11.2019, auf dem Gelände des Waldstadions statt. Anpfiff der Partie – die unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wird – ist um 14 Uhr. Wir sind live für Sie dabei.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt testet gegen den SV Sandhausen

Frankfurt - Für Eintracht Frankfurt kommt die Länderspielpause im richtigen Moment. Denn zwischen Europa League, DFB-Pokal und Bundesliga blieb den Profis der SGE kaum Zeit zum durchatmen. Jetzt sind 12 Akteure der Frankfurter auf Reisen mit ihren Nationalmannschaften. Der Rest der Mannschaft wird am Donnerstag, 14.11.2019, die Länderspielpause nutzen, um sich mit dem SV Sandhausen zu messen.

Anpfiff der Partie zwischen der SGE und dem Zweitligisten aus Baden-Württemberg ist um 14 Uhr auf Platz vier des Waldstadions – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Doch für alle Fans, die das Spiel trotzdem verfolgen wollen, haben wir gute Neuigkeiten: Bei uns können Sie das Spiel im Live-Ticker verfolgen.

Eintracht Frankfurt zuletzt mit zwei Niederlagen – SV Sandhausen etabliert sich in der zweiten Bundesliga

Der SV Sandhausen steht derzeit mit 17 Punkten auf Platz acht der Tabelle in der zweiten Liga, gewann am vergangenen Wochenende mit 3:2 das Spiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Sandhausen gehört der zweiten Liga seit mittlerweile acht Jahren ununterbrochen an, hat sich im deutschen Unterhaus etabliert.

Die Eintracht erlebte zuletzt zwei bittere Niederlagen gegen Standard Lüttich in der Europa League (2:1) und in der Bundesliga gegen den SC Freiburg (1:0)*. Ein bisschen Zeit zum durchatmen wird den Adlerträgern also sicherlich gut tun. Derzeit stehen die Hessen mit 17 Punkten auf Platz neun der Tabelle, den Anschluss an die oberen Tabellenplätzen haben sie aber nicht verloren.

