Live-Ticker: Eintracht will gegen Tottenham den nächsten Champions-League-Sieg

Eintracht Frankfurt trifft am 3. Spieltag der Champions League auf Tottenham Hotspur. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt muss nach dem Sieg in der Fußball-Bundesliga über Spitzenreiter Union Berlin in der Champions League gegen Tottenham Hotspur ran. Das englische Top-Team mit Superstar Harry Kane im Angriff ist der Favorit in der Gruppe D, hat aber nach zwei Partien auch erst drei Punkte auf der Habenseite. Nach einem Sieg über Olympique Marseille, setzte es bei Sporting Lissabon eine späte Niederlage, durch die die „Spurs“ punktgleich mit der SGE zum Duell in die Frankfurter Arena kommen.

„Wir haben uns gut vorbereitet auf den Gegner und dessen Spielweise. Wir haben den Spielern längere Videosequenzen gezeigt, auf dem Trainingsplatz war wenig Zeit. Wir gehen voller Freude in das dritte Champions League-Spiel“, zeigt sich Oliver Glasner, Trainer von Eintracht Frankfurt, selbstbewusst vor dem Spiel gegen Tottenham. Kapitän Sebastian Rode teilt die Meinung seines Coaches: „Die Vorfreude ist riesig! Geiler Gegner, diesmal 21 Uhr, richtig Flutlicht. Wie der Trainer sehe auch ich es: Wir möchten gewinnen!“

Eintracht Frankfurt: Mario Götze fällt aus

Definitiv nicht dabei sein gegen Tottenham wird Mario Götze. „Mario wird ausfallen. Er hat zu große Schmerzen im Sprunggelenk. Dagegen wird Kristijan Jakic wieder mit dabei sein. Er hat einen guten Eindruck im Training hinterlassen“, bestätigt Glasner auf der Pressekonferenz vor der Partie. „Sein Ausfall ist schade, aber ich habe viel Vertrauen in die Qualität der Spieler, die zur Verfügung stehen, das kompensieren zu können“, so der SGE-Coach weiter.

Das System, das Eintracht Frankfurt spielen wird, verrät Glasner hingegen nicht: „Wir haben uns verschiedene Formationen gegen Tottenham angeschaut. Sie spielen ein klares 3-4-3. Am liebsten spiele ich gegen dieses System 4-3-3, aber es gibt mehrere Optionen.“ Große Vorfreude herrscht über die wieder grandiose Stimmung in der Frankfurter Arena. „Die Stimmung ist hier immer grandios. Ich gehe von einem weiteren Festabend aus. Das Wetter soll gut werden, beide Teams sind in sehr guter Verfassung und punktgleich. Dazu ausverkauftes Haus. Perfekte Voraussetzungen“, freut sich Glasner.

Unterdessen strotzt Eintracht Frankfurt nach drei Pflichtspielsiegen in Serie vor Selbstvertrauen und will den Schwung auch in der Königsklasse gegen Tottenham auf den Rasen bringen. Angeführt von Torjäger Harry Kane will Tottenham in Frankfurt manch Pleite vergessen machen. (smr)