Eintracht gegen Levski Sofia jetzt im Live-Ticker: Toppmöller überrascht bei Aufstellung

Kampf um Europa

+ © Arne Dedert/dpa Für den neuen Eintracht-Coach Dino Toppmöller und die SGE geht es am Donnerstagabend um einen Platz in der Conference-League. © Arne Dedert/dpa

Für Eintracht Frankfurt wird es früh in der Saison ernst: Die Hessen brauchen gegen Levski Sofia einen Sieg, um in die Conference League einzuziehen. Der Live-Ticker.

Aufstellung von Eintracht Frankfurt gegen Sofia ist da

Eintracht Frankfurt gegen Levski Sofia im Live-Ticker: Hessen unter Druck

Dieser Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

6. Minute: Die Eintracht hat wie erwartet mehr Ballbesitz, findet jedoch zunächst nicht den richtigen Pass hinter die letzte Reihe der Gäste. Eine nächste Hereingabe von Buta verpasst Ebimbe knapp.

Aufstellung Eintracht Frankfurt: Trapp - Koch, Tuta, Pacho - Jakic, Skhiri, Ebimbe, Buta, Götze, Aaronson - Marmoush Aufstellung Levski Sofia: Andreev - Petris, K. Dimitrov, Cordoba, Tsunami - Kraev, van der Kaap, Darlan Mendes, Ronaldo, Welton Felipe - Ricardinho Tore:

2. Minute: Buta kommt über die rechte Seite. Seine Flanke erreicht Aaronson, der den Ball im Strafraum aber nicht kontrollieren kann. Im direkten Gegenzug wird der erste Abschluss von Sofia aus spitzem Winkel geblockt.

ANPFIFF

Update, 20.25 Uhr: Gleich rollt der Ball im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Eintracht Frankfurt empfängt Levski Sofia zum Playoff-Rückspiel zur Conference League. Die Hessen brauchen einen Sieg, um in die Gruppenphase einzuziehen.

Update, 20.00 Uhr: Die Spannung steigt in Frankfurt. Noch eine halbe Stunde, dann geht es los. Bei Gegner Sofia steht der Torschütze aus dem Hinspiel, Hassimi Fadiga, übrigens nicht in der Startaufstellung.

Update, 19:18 Uhr: Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt ist da! Im Sturm beginnt wie erwartet Omar Marmoush. Überraschend steht auch Paxten Aaronson in der Startformation. In der Abwehr beginnen Koch, Tuta und Neuzugang Pacho. Shkiri und Götze bilden die zentrale Achse der Eintracht.

Vorbericht: Frankfurt - Die Wechselposse um Star-Stürmer Randal Kolo Muani muss Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend ausblenden. Im heimischen Deutsche-Bank-Park empfängt die SGE im Playoff-Rückspiel zur Conference-League den bulgarischen Klub Levski Sofia. Nach dem 1:1 im Hinspiel steht die Eintracht unter Druck, braucht einen Sieg, um sich für die Gruppenphase zu qualifizieren.

Die Ausgangslage könnte für die SGE durchaus leichter sein. Im Hinspiel waren die Hessen über weite Strecken überlegen, kassierten jedoch tief in der Nachspielzeit ein Traumtor durch Hassimi Fadiga und mussten sich so mit einem Unentschieden in der bulgarischen Hauptstadt zufrieden geben. Außerdem herrscht bei der Eintracht einige Unruhe wegen eines möglichen Transfers von Randal Kolo Muani.

Der französische Vize-Weltmeister wird gegen Sofia nicht zur Verfügung stehen. Am Mittwoch schwänzte er das Abschlusstraining der Hessen, weil er einen Wechsel in die französische Hauptstadt zu Paris Saint-Germain erzwingen möchte. Daraufhin wurde er nicht für das wichtige Playoff-Spiel für die Conference League berufen. Kurios: Sein Nachfolger könnte von PSG kommen.

+ Frankfurt wird beim Playoff-Rückspiel der Conference League ohne Randal Kolo Muani antreten. © Arne Dedert/dpa

Eintracht Frankfurt gegen Sofia ohne Kolo Muani

Stattdessen wird im Eintracht-Sturm definitiv Neuzugang Omar Marmoush auflaufen. Das kündigte Trainer Toppmöller auf der Pressekonferenz vor dem Spiel an. Der Ägypter erzielte im Hinspiel das 1:0 und am vergangenen Wochenende in der Nachspielzeit den wichtigen Ausgleichstreffer gegen Mainz und sicherte der SGE so einen späten Punktgewinn.

An seiner Seite könnte mit Jessic Ngankam ein weiterer Neuzugang stehen, seinen Einsatz hatte Toppmöller jedoch noch offen gelassen. Neben Kolo Muani wird sicher auch der verletzte Kapitän Sebastian Rode fehlen, genau wie Jesper Lindström, der nach Neapel gewechselt ist und Christopher Lenz, den es zu RB Leipzig gezogen hat.