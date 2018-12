Nach Skandal-Spiel in Rom: Wie reagiert die Eintracht gegen Bayer Leverkusen?

15. Spieltag

Nach sechs Siegen in sechs Europacup-Spielen heißt es wieder Bundesliga-Business für die Eintracht. Die Pillendreher von Bayer Leverkusen kommen in den Wald. Alle Infos in unserem Liveticker!

Frankfurt - Die Eintracht steht vor dem wichtigen Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen. Langsam glätten sich die Wogen, wenngleich einige Beobachter wegen der Ereignisse in Rom einen Fan-Krieg befürchten. Sportlich stellt sich die Frage, wie die Eintracht gegen den Tabellenelften auflaufen wird. Mijat Gacinovic hat bei Lazio eine starke Leistung abgeliefert und könnte in die Startelf drängen (die endgültige Aufstellung steht noch nicht fest). Makoto Hasebe ist nach einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel aber definitiv aus dem Rennen.

Wir tickern das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern Leverkusen wieder live. Anpfiff im Waldstadion ist um 18 Uhr, der extratipp.com-Liveticker startet eine Viertelstunde vor Spielbeginn. Wir freuen uns auf Euch, Eintracht Frankfurt International!

