Einbruch in Haus von Zweitliga-Profi – Polizei bittet um Hinweise

Während des Spiels

Während sein Klub 1. FC Kaiserslautern am Samstag gegen Greuther Fürth spielt, wird im Haus von FCK-Profi René Klingenburg eingebrochen. Lesen Sie hier mehr:

René Klingenburg und seine Ehefrau Dajana erleben schlimme Tage. Als das Paar am Samstag (25. Februar) das Heimspiel von Klingenburgs Klub 1. FC Kaiserslautern gegen Greuther Fürth live im Fritz-Walter-Stadion verfolgt, wird in ihrem Haus in Kaiserslautern eingebrochen.

René Klingenburg ist 2021 von Viktoria Köln zum FCK gewechselt. In der laufenden Zweitliga-Saison kommt er bisher nur zu einem Einsatz. (nwo)

Rubriklistenbild: © Swen Pförtner/dpa