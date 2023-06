Deutschland gegen Israel: U21-EM heute live – Aufregung um DFB-Youngster

1. Spieltag bei der U21-EM

Die deutsche U21 geht als Titelverteidiger in die EM in Georgien und Rumänien. Die Auftaktpartie gegen Israel im Live-Ticker.

Deutschland – Israel -:- (-:-), 18.00 Uhr, Sat.1

EM-Auftakt gegen Israel im Live-Ticker: Deutschlands U21 startet Mission Titelverteidigung

Erstes Gruppenspiel der deutschen U21 gegen Israel: zwei Leitwölfe auf dem Weg zum EM-Sieg

Deutschland – Israel -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung Deutschland: Atubolu – Netz, Matriciani, Bisseck, Vagnoman – Keitel – Stiller, Huseinbasic – Weißhaupt, Moukoko, Schade Voraussichtliche Aufstellung Israel: Peretz – Revivo, Morgan, Gandelman, Lemkin, Hajaj – Bar, Karzev – Gloukh – Gurno, Turgeman Tore:

Kutaissi – Am Mittwoch lief die U21-EM in Georgien und Rumänien an. Für eine erste große Überraschung sorgten dabei die georgischen Gastgeber, die das favorisierte Portugal zum Auftakt mit 2:0 schlugen. Die DFB-Auswahl startet am Donnerstagabend gegen Israel in das Turnier. Anpfiff der Begegnung im Ramas-Schengelia-Stadion in Kutaissi ist um 18 Uhr – dann beginnt für das Team von Coach Antonio Di Salvo zugleich die große Mission Titelverteidigung.

U21-Fußball-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien Austragungsdauer: 21. Juni bis 8. Juli 2023 Spielorte: Bukarest, Cluj-Napoca (in Rumänien), Batumi, Kutaissi, Tiflis Anzahl an Mannschaften: 16 Titelverteidiger: Deutschland (Sieger der Ausgabe 2021)

Nach dem Triumph 2021, als die deutsche Elf das Finale in Ljubljana mit 1:0 gegen Portugal gewann, möchten Deutschlands Youngster auch beim diesjährigen Endspiel den Pokal in die Luft stemmen. Nach Testspielerfolgen gegen eine Südtiroler Auswahl (7:0) und den Nachwuchs der Schweiz (3:1) zeigt die Formkurve der U21 nach oben. Doch vor dem Finale, das am 8. Juli im georgischen Batumi steigt, warten in der Gruppenphase einige härtere Brocken auf das Team von Trainer Di Salvo.

Neben Israel muss sich Deutschland in der Vorrunde mit Tschechien und England messen. Der deutsche Weg ins Viertelfinale und womöglich noch weiter geht dabei ganz klar über den Zusammenhalt. „Es ist wichtig, wie eine Familie zu werden“, gab Außenverteidiger Luca Netz zuletzt die Marschroute auf der Mission Titelverteidigung, die für die U21 aber wohl schwierig wird, vor. Co-Trainer Hermann Gerland schwärmte zuletzt vom 44-jährigen deutschen Coach: „Es ist überragend, wie er alle mitnimmt, auf eine netter Art. Toni gibt jedem das Gefühl, wichtig zu sein“, fand der „Tiger“ nur lobende Worte für Di Salvo.

+ Youssoufa Moukoko soll die deutsche U21 beim EM-Auftakt gegen Israel zum Sieg führen. © Imago / Kirchner-Media

Viel Vertrauen setzt Di Salvo beim rund dreiwöchigen Turnier auch in Abwehrchef Yann Aurel Bisseck. Er wird die deutsche Elf gegen Israel als Kapitän anführen. „Aurel ist ein ganz toller Mensch, eine Persönlichkeit auf und neben dem Platz“, lobte der U21-Trainer den Verteidiger vom dänischen Erstligisten Aarhus GF. Mit einer starken Saison spielte sich Bisseck in den Fokus von Eintracht Frankfurt. „Er schafft es, Menschen miteinander zu verbinden,“ betonte Di Salvo.

Vorne soll es insbesondere BVB-Star Youssoufa Moukoko richten. „Ich gehe als Stamm- und Führungsspieler ins Turnier“, machte der 18-jährige Dortmunder Stürmer klar. „Das Wichtigste ist, der Mannschaft mit Toren zu helfen, Spiele zu gewinnen.“ Auch Moukoko, der im letzten Jahr bei der WM in Katar für die A-Nationalmannschaft auflief und sicher auch auf die Heim-EM 2024 schielt, schwor die deutsche U21 vor dem Turnierstart ein: „In erster Linie zählt, dass wir alle unser Ego zurückstellen.“ Gelingt dies, „haben wir die Qualität, wieder für Deutschland den Titel zu holen“, zeigte sich der junge Angreifer selbstbewusst.

Deutscher Auftakt in U21-EM im Live-Ticker: mit Israel wartet „ein echter Gradmesser“

Zum Auftakt wartet für Deutschland mit Israel „ein echter Gradmesser“, so Moukoko vor der Partie. Sein Debüt als Trainer der U21 feierte Di Salvo 2021 ebenfalls gegen Israel, in der Qualifikation für die EM-Endrunde. Damals siegte die deutsche Elf spät mit 3:2. Und auch im Rückspiel reichte es anschließend nur zu einem knappen 1:0-Erfolg.

„Wir wissen, wie stark Israel ist“, warnte der U21-Coach daher vor dem ersten Gruppengegner. Acht geben muss Deutschland dabei vor allem auf Spielmacher Oskar Gloukh. Der 19-Jährige vom österreichischen Meister Red Bull Salzburg gilt als wohl größtes Talent im israelischen Fußball. Er soll für die kreativen Momente im Spiel von Trainer Guy Luzon sorgen und der deutschen Truppe den Start in die EM vermiesen. Verfolgen Sie das EM-Auftaktspiel der deutschen U21 gegen Israel hier im Live-Ticker. (wuc)

Rubriklistenbild: © Imago / Kirchner-Media