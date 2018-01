Aktualisierte Weltrangliste: Auf diesem Rang steht das DFB-Team

Jogi Löw dürfte zufrieden sein

Zum neuen Jahr wurde die FIFA-Weltrangliste aktualisiert. Die Platzierung des DFB-Teams dürfte alle Fans und auch Bundestrainer Joachim Löw freuen.

Zürich - Fußball-Weltmeister Deutschland hat zu Beginn des WM-Jahres 2018 in der neuen Rangliste des Weltverbandes FIFA den ersten Platz verteidigt. Die Mannschaft von Joachim Löw bleibt mit 1602 Punkten vor Rekord-Weltmeister Brasilien (1483) und Europameister Portugal (1358) an der Spitze. Das geht aus dem von der FIFA am Donnerstag veröffentlichten Ranking hervor. Während es in den Top Ten keine Veränderungen gab, rückten die WM-Teilnehmer Kroatien (von Platz 17 auf 15), Island (22 auf 20) und Tunesien (27 auf 23) vor. Die Niederlande fielen dagegen aus den Top 20 und stehen nach der verpassten WM-Qualifikation auf dem 21. Platz.

dpa