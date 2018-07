Grindel gesteht Fehler bei Özil ein - DFB-Präsident veröffentlicht Stellungnahme

Rücktritt offenbar kein Thema

DFB-Präsident Reinhard Grindel hat sich zu den Vorwürfen des zurückgetretenen Nationalspielers Mesut Özil mit einer Stellungnahme zu Wort gemeldet.

Frankfurt am Main - DFB-Präsident Reinhard Grindel hat die Rassismus-Vorwürfe gegen ihn entschieden zurückgewiesen. Im Umgang mit Mesut Özil gesteht der 56-Jährige aber Fehler ein. "Rückblickend hätte ich als Präsident unmissverständlich sagen sollen, was für mich als Person und für uns alle als Verband selbstverständlich ist: Jegliche Form rassistischer Anfeindungen ist unerträglich, nicht hinnehmbar und nicht tolerierbar", schrieb Grindel in einer Stellungnahme am Donnerstag, die vollständig hier auf der DFB-Webseite zu finden ist.

Dies gelte "im Fall Jerome Boateng, das gilt für Mesut Özil, das gilt auch für alle Spieler an der Basis, die einen Migrationshintergrund haben". Özil war am vergangenen Sonntag aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und hatte in den sozialen Medien zu einem Rundumschlag gegen seine Kritiker, die Medien, ausgewählte Sponsoren und den DFB ausgeholt. Grindel attackierte er scharf und sprach von Rassismus in der DFB-Führung.

Grindel: „Persönliche Kritik hat mich getroffen“

"Ich gebe offen zu, dass mich die persönliche Kritik getroffen hat", sagte Grindel: "Noch mehr tut es mir für meine Kollegen, die vielen Ehrenamtlichen an der Basis und die Mitarbeiter im DFB leid, im Zusammenhang mit Rassismus genannt zu werden. Für den Verband und auch für mich persönlich weise ich dies entschieden zurück."

Auslöser des Falls war ein Foto von Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan noch vor der WM in Russland. "Wir leben unsere Werte. Deshalb haben wir als DFB das Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan kritisch hinterfragt. Ich bedauere es sehr, dass dies für rassistische Parolen missbraucht wurde", sagte Grindel, der betonte: "Die Werte des DFB sind auch meine Werte. Vielfalt, Solidarität, Antidiskriminierung und Integration, das alles sind Werte und Überzeugungen, die mir sehr am Herzen liegen."

„Es geht jetzt für den DFB darum, drei zentrale Themenfelder anzugehen“

Die in den vergangenen Tagen laut gewordene Forderung nach einem Rücktritt erwähnte Grindel nicht. Dafür erklärte der frühere Bundestagsabgeordnete aber die Ziele des Verbandes für die kommenden Wochen und Monate, was die Niederlegung seines Amts quasi ausschließt.

"Es geht jetzt für den DFB darum, drei zentrale Themenfelder anzugehen", sagte Grindel. Neben der rein sportlichen Analyse und dem "gemeinsamen großen Ziel, den Zuschlag für die Ausrichtung der EM 2024 zu bekommen" sei das die Aufarbeitung der Integrations-Debatte.

Diese und "der veränderter Resonanzboden für dieses Thema in unserer Gesellschaft" müsse zum Anlass genommen werden, um "unsere Arbeit in diesem Bereich weiterzuentwickeln und zu fragen, wo und wie wir neue Impulse setzen können", sagte Grindel: "Für all diese Vorhaben arbeiten wir gemeinsam in den kommenden Wochen und Monaten mit großem Engagement."

