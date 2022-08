DFB-Pokal: Viktoria Köln gegen FC Bayern München im RheinEnergie-Stadion – alle Infos

31. August, 20:30 Uhr

Am 31. August reist der FC Bayern München ins RheinEnergie-Stadion nach Köln, um dort in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Viktoria Köln anzutreten.

Köln – Wenn im RheinEnergie-Stadion Fußball gespielt wird, feuern die Zuschauerinnen und Zuschauer in Köln in der Regel den 1. FC Köln an. Am 31. August jedoch werden sich vor allem Fans des FC Bayern München dort bemerkbar machen, wenn der Rekordmeister und -pokalsieger in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Drittligist Viktoria Köln antritt. Angepfiffen wird das Spiel um 20:30 Uhr in der ARD, Tickets gibt es keine mehr – das Knaller-Spiel ist bereits seit Wochen ausverkauft.

24RHEIN verrät, was Fußballfans zum Pokalspiel zwischen Bayern und Viktoria sonst wissen müssen.

Eigentlich trägt der Drittligist seine Heimspiele im Sportpark Höhenberg (Stadtbezirk Köln-Kalk) aus. Da dieses Stadion allerdings nur Kapazität für 10.000 Fans bietet, entschied man sich auf der rechten Rheinseite für den Umzug in Kölns 50.000 Zuschauer fassende Fußball-Arena in Müngersdorf. (mo)