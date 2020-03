Frankfurt erneut im DFB-Pokal-Halbfinale - Leverkusen noch in drei Wettbewerben vertreten

Bremen weiter im Abwärtstrend

+ © dpa / Uwe Anspach Eintracht Frankfurt fand erneut den Weg unter die letzten vier. © dpa / Uwe Anspach

DFB-Pokal: Nach dem gestrigen Pokal-Abend, an dem Saarbrücken und der FC Bayern sich Halbfinal-Tickets sicherten, zogen Leverkusen und Frankfurt nun nach.

Bayer Leverkusen konnte sich für das Halbfinale des DFB-Pokals qualifizieren.

konnte sich für das Halbfinale des DFB-Pokals qualifizieren. Pokalsieger 2018 Eintracht Frankfurt stieß als letztes zu den letzten vier Teams.

stieß als letztes zu den letzten vier Teams. Werder Bremen und Union Berlin konnten sich nicht durchsetzen

Frankfurt - Eintracht Frankfurt komplettiert das Halbfinale des DFB-Pokals. Der hessische Fußball-Bundesligist setzte sich am Mittwochabend im Viertelfinale mit 2:0 (1:0) gegen Werder Bremendurch. Der Portugiesische Sturm-Neuzugang André Silva brachte die Hausherren in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Elfmeter in Führung. Es war das zweite Tor im zweiten DFB-Pokal-Spiel für den 24-Jährigen.

DFB-Pokal: Kamada wird erneut zum Frankfurter Helden

Nach einer Stunde konnte Daichi Kamada, der maßgeblich am Weiterkommen in der Europa League beteiligt war, zum 2:0 einnetzen und brachte sein Team auf Halbfinalkurs. Filip Kostic sah nach einem groben Foul an Ömer Toprak in der Schlussphase die Rote Karte (90.+1) und hinterließ einen bitteren Beigeschmack.

Der Leverkusener Tanz auf drei Hochzeiten geht weiter: Die Werkself darf weiter vom ersten DFB-Pokalsieg seit 27 Jahren träumen. Die Mannschaft von Peter Bosz bezwang Union Berlin im Viertelfinale dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient mit 3:1 (0:1) und steht zum zweiten Mal in den vergangenen drei Jahren in der Runde der letzten Vier.

DFB-Pokal: Leverkusen setzt Serie fort - Union verliert trotz Führung

Joker Karim Bellarabi (72.), Charles Aranguiz (86.) und Moussa Diaby (90.+1) sorgten für den fünften Sieg im fünften Duell mit den Eisernen, Marcus Ingvartsen (39.) hatte die Köpenicker vor der Pause in Führung gebracht. Unions Christopher Lenz (71.) sah vor den beiden Gegentreffern wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. Während die Werkself im achten Pflichtspiel in Serie ungeschlagen blieb, verpassten die Berliner ihren größten Pokalerfolg seit dem Finaleinzug im Jahr 2001. Die zwei Halbfinalpartien werden am 21. und 22. April gespielt.