DFB-Pokal: Auslosung findet statt - mit Los „Lotte/BVB“

Trotz Spielabsage wird am Mittwoch gezogen

+ © dpa Auf dem Rasen in Lotte konnte nicht gespielt werden. © dpa

Lotte - Die Auslosung der DFB-Pokal-Halbfinals am Mittwochabend wird trotz der Absage des Spiels Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund wie geplant durchgeführt.

Ex-Nationalspieler Matthias Sammer wird im Anschluss an das Viertelfinale zwischen Titelverteidiger Bayern München und Schalke 04 (20.45 Uhr/ARD und Sky) im Rahmen des Sportschau Clubs in Herten die Lose ziehen (bei uns im Live-Ticker). Einem Halbfinalisten wird dabei das kombinierte Los „Lotte/Dortmund“ zugewiesen werden.

Dabei könnte es passieren, das trotz geloster Paarung die genau Ansetzung der Partie noch offen bleibt. Wird das Doppel-Los „Lotte/Dortmund“ als Gast-Los gezogen, so müsste für die exakte Ansetzung und Terminierung zunächst das Nachholspiel zwischen den Sportfreunden und dem BVB abgewartet werden. Denn sollte Lotte das Halbfinale erreichen, so hätten die Sportfreunde wegen ihrer Drittliga-Zugehörigkeit automatisch Heimrecht. So müsste im Nachhineien die Ansetzung getauscht werden.

Das Viertelfinale des Vorjahresfinalisten BVB beim Drittliga-Aufsteiger war am Dienstag wegen Unbespielbarkeit des Platzes im Lotter Stadion abgesagt worden. Ein Nachholtermin soll im Laufe des Mittwochs festgelegt werden Ein Hinweis-Schild an einer Imbissbude hatte zudem für Lacher gesorgt.

Die Pokal-Halbfinals werden am 25. und 26. April gespielt.

SID/fw