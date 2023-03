DFB-PK jetzt im Live-Ticker: Kimmich schwärmt von „überragendem Trainer“ Nagelsmann – Flick „sehr überrascht“

Pressekonferenz vor Peru-Spiel

Wie reagieren Bundestrainer und Ex-Bayern-Coach Hansi Flick und FCB-Star Joshua Kimmich auf die Freistellung von Julian Nagelsmann? Die DFB-PK im Live-Ticker.

+++ Kurz darauf ist die PK beendet, am Samstagabend (20.45 Uhr) geht es mit dem ersten Vorbereitungsspiel gegen Peru weiter. +++

+++ Wie bekommt man das Publikum auf seine Seite? „Auch wenn viel über Fannähe und öffentliche Trainingseinheiten gesprochen wird, am Ende des Tages steht und fällt alles mit den Siegen. Wir müssen die Spiele wieder gewinnen. Es muss ein gewisses Leistungsprinzip geben. Dann können wir wieder eine Euphorie entfachen. Wenn wir keine Spiele gewinnen, können wir nicht erwarten, dass die Leute zu Hause jubeln.“ +++

DFB-Kapitän Kimmich zu Nagelsmann-Aus: Trainer-Diskussionen „beschäftigen einen natürlich“

+++ Wie ging Jo Kimmich mit dem WM-Aus um? „Das wird einem abgenommen, wenn man heimkommt und drei Kinder zu Hause warten. Es war für mich wichtig, Zeit mit der Familie zu verbringen.“ Des Weiteren habe er sich und seine Leistung viel reflektiert. +++

+++ Wie sehr beschäftigt Kimmich das Nagelsmann-Thema? „Solche Diskussionen beschäftigen einen natürlich. Es geht um die Trainerposition im eigenen Verein, er ist der Trainer, mit dem man tagtäglich zusammenarbeitet. Im Training oder beim Spiel darf das aber keine Rolle spielen. Aber es gibt auch genügend Leerlauf, wo man auf dem Zimmer ist, das ein oder andere liest und mitbekommt. Natürlich beschäftigt das einen“, meint Kimmich zur Freistellung von Julian Nagelsmann. +++

DFB-PK: Julian Nagelsmann „locker in den Top drei“ von Kimmichs bisherigen Trainern

+++ Wieder wird Kimmich auf Nagelsmann angesprochen. „Die Entscheidung ist nicht getroffen, deshalb sage ich dazu auch nichts. Ich kann nur sagen, dass Julian Nagelsmann ein überragender Trainer ist. Ich hatte jetzt schon sehr viele Toptrainer, aber ich würde sagen, dass er locker in den Top drei meiner bisherigen Trainer ist. Aber wie da der Stand der Dinge ist, dazu kann ich nichts sagen.“ +++

+++ Wie sehr hängt Joshua Kimmich an seiner neuen Kapitänsbinde? „Generell wird es jetzt mein Spiel und meine Rolle für mich persönlich wenig beeinflussen. Die Kapitänsfrage ist aber immer eine Sache der Öffentlichkeit, innerhalb der Mannschaft werde ich aber gleich auftreten wie in den letzten Wochen und Monaten. Es ist mein Anspruch, vorweg zu gehen und Verantwortung zu übernehmen, dem werde ich versuchen, gerecht zu werden.“ +++

DFB-PK: Kapitän Joshua Kimmich spricht über „heißes Thema“ Nagelsmann

+++ Was hält Kimmich von den Neu-Nominierungen und der Umstrukturierung des DFB-Kaders? „Ich finde es sehr wichtig, dass wir den Fokus auf die Einarbeitung von Abläufen setzen. Uns tut es zwar gut, wenn man ein gewisses Stammpersonal hat, aber es liegt auch in der Verantwortung des Trainers, dass wir auch in der Breite gut aufgestellt sind. +++

+++ Weiter geht es mit Joshua Kimmich. Auch vor seinen Aussagen fragt Franziska Wülle beim neuen DFB-Kapitän nach dessen Meinung zum Nagelsmann-Aus.

Kimmich meint dazu: „Ja, generell ist es natürlich absolut verständlich, dass das jetzt ein heißes Thema ist. Auf der anderen Seite gab es vom Verein noch keine Bestätigung. Deswegen hoffe ich, dass ihr versteht, dass ich dazu nicht viel sagen kann und sagen werde.“ +++

DFB-PK im Live-Ticker: Bundestrainer Hansi Flick hält sich bezüglich der Binden-Thematik knapp

+++ Das war‘s mit Hansi Flick, in Kürze folgt die Pressekonferenz mit Joshua Kimmich. +++

+++ Hansi Flick wird auch auf die Binden-Thematik angesprochen, da das Thema ohne den eigentlichen Kapitän Manuel Neuer entschieden wurde. „Manuel Neuer ist nicht da und Jo Kimmich trägt die Binde. Ich denke, damit kann jeder gut leben“, antwortet er knapp. +++

+++ Flick wurde für seine neuen Gesichter auch kritisiert, er reagiert darauf locker und professionell. „Wir machen unseren Job und überlegen, was wir für Spieler hinzunehmen können. Wenn der ein oder andere etablierte Spieler weg ist, entwickelt sich in der Gruppe etwas und genau die Dinge wollten wir provozieren. Spieler, die sich im Hintergrund befinden, können sich jetzt in den Vordergrund spielen. Wir sind jetzt sehr zufrieden über die Intensität und die Dynamik, vor allem auf den Außenpositionen“, beurteilt Flick seine Neulinge und das Training der letzten Tage. +++

+++ Stört die Nagelsmann-News in den Abläufen beim DFB-Team? „Ich habe ja schon vor der WM von Rückenwind gesprochen, es wird wohl nicht so sein, dass es die Spieler beflügelt. Jetzt müssen wir erst einmal abwarten, was am Ende rauskommt“, lenkt Flick etwas vom Thema ab. +++

DFB-PK im Live-Ticker: ter Stegen ersetzt Manuel Neuer - „Marc wird beide Spiele machen“

+++ Niclas Füllkrug und Timo Werner werden wohl die Doppelspitze bilden, wie Flick ankündigt. „Wir werden morgen mit zwei Spitzenspielen, werden im Mittelfeld aber etwas anders aufstellen. Das bedeutet für unsere Außenverteidiger eine andere Herangehensweise“, so der Bundestrainer. +++

+++ „Mit Manuel (Neuer, Anm.) habe ich eine erfolgreiche Vergangenheit, aber er weiß, dass bei uns das Leistungsprinzip gilt. Marc wird beide Spiele machen“, meint Flick mit Blick auf die Torhüter, Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona wird sich gegen Peru und Belgien als Nummer eins beweisen können. +++

+++ Unter welchem Motto steht das Spiel gegen Peru. „Die Mannschaft will zeigen, dass sie das Spiel mit Selbstvertrauen und Engagement angehen kann. Wir wollen gute Ergebnisse erzielen und die Spiele gewinnen. Das sind auch die Dinge, die jeder Fan sehen will. Wenn wir das Engagement der letzten Tage auch morgen auf dem Platz finden, können wir sehr zufrieden sein. Mit den Neuen bin ich sehr zufrieden. +++

DFB-Pressesprecherin und Hansi Flick sprechen über Nagelsmann-Aus: „Sehr, sehr überrascht“

+++ „Es gibt ein Thema, das hier im Raum viele beschäftigt hat. Das sind die Nachrichten rund um den FC Bayern“, so die Pressesprecherin Wülle, die den Bundestrainer zu dem Thema zu Wort kommen lässt.

„Wir waren gestern Abend natürlich auch sehr, sehr überrascht über die Schlagzeilen. Aber ich glaube, bis jetzt hat sich Bayern München noch nicht geäußert. Aus Respekt vor Julian und den Bayern werde ich während der PK nichts zu dem Thema sagen, damit wäre alles gesagt“, meint Flick. +++

+++ Die Pressekonferenz beginnt, Pressesprecherin Franziska Wülle betritt mit Bundestrainer Hansi Flick den Presseraum. +++

Update vom 24. März, 12.49 Uhr: Nur noch wenige Minuten bis zum Start der Pressekonferenz mit Hansi Flick und Joshua Kimmich. Wie reagieren der ehemalige Erfolgstrainer des FC Bayern und der FCB-Star auf die Freistellung des Trainers Julian Nagelsmann? Die Antwort auf diese Frage gibt es ab 13 Uhr.

Update vom 24. März, 12.15 Uhr: In einer Dreiviertelstunde beginnt die Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes, bei der Bundestrainer Hansi Flick und Mittelfeldspieler Joshua Kimmich die Fragen der Journalisten beantworten werden. Angesichts der Geschehnisse des letzten Tages wird es dabei wohl auch um die Freistellung von Julian Nagelsmann gehen, auch wenn sich der DFB wohl um ein breiteres Themenfeld im Hinblick auf die gestellten Fragen bemühen wird. Denn das Spiel gegen Peru soll nicht in den Hintergrund rücken, schließlich beginnt am Samstag für die Flick-Truppe die EM-Vorbereitung.

DFB-PK mit Hansi Flick und Joshua Kimmich heute im Live-Ticker

Erstmeldung vom 24. März:

Frankfurt am Main – Eigentlich konnten sich die Nationalspieler des FC Bayern München während der Länderspielpause stets auf die Nationalelf fokussieren, angesichts der Geschehnisse der letzten Tage wird das diesmal schwer möglich sein. Seit der letzten DFB-Pressekonferenz am Montag ist einiges passiert, so wurde die Freistellung von Bayern-Coach Julian Nagelsmann sowie die Installation von Thomas Tuchel beim Rekordmeister am Donnerstagabend bekannt.

DFB-PK im Live-Ticker: Hansi Flick und Joshua Kimmich beantworten die Fragen der Pressevertreter

Da am Samstag das erste DFB-Spiel seit dem Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft in Katar stattfindet, treten Hansi Flick und ausgerechnet der Bayern-Star Joshua Kimmich vor die Mikrofone. Besonders Flick, der von November 2019 bis Sommer 2021 den Cheftrainerposten beim FC Bayern innehatte, wird sich gut in seinen Nachfolger Nagelsmann hineinversetzen können. Ein monatelanger Disput mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic sorgte damals für das Ende seiner überdurchschnittlich erfolgreichen Ära bei den Münchnern.

Auch die Reaktion von Joshua Kimmich auf die Freistellung seines Trainers wird mit Spannung erwartet. Die Spieler wurden offenbar von der plötzlichen Entscheidung des Vereins überrascht, wie etwa die Reaktion von João Cancelo zeigt, der in einem Live-Interview über die Beurlaubung seines Trainers informiert wurde.

DFB-PK heute live: Gegen Peru startet die Nationalelf in die EM-Vorbereitung

Neben dem aktuellen Trainerbeben bei den Bayern werden sich der Bundestrainer und der Mittelfeldmann aber voraussichtlich auch zu der aktuellen Verfassung der Nationalelf sowie zum Personal äußern. Das DFB-Team startet mit dem Heimspiel gegen Peru am Samstagabend in die lange EM-Vorbereitung, als Gastgeber der Europameisterschaft wird das DFB-Team bis Turnierbeginn ausschließlich Testspiele absolvieren. Gegen den 21. der Weltrangliste macht die Flick-Truppe in Mainz den Anfang. (ajr)

