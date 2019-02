Bundestrainer Jogi Löw kritisiert "Sittenverfall" im Fußball - und stellt Forderungen

Auf Amateurkongress

Jogi Löw hat deutliche Worte auf dem Amateurfußball-Kongress gefunden. Nicht nur Schwalben beklagte der Bundestrainer.

Kassel - Bundestrainer Joachim Löw beklagt einen "Sittenverfall" auf den Plätzen in der Fußball-Bundesliga. "Das Verhalten der Spieler auf dem Platz, da müssen wir den Hebel wieder ansetzen", sagte der 59-Jährige am Sonntag beim Amateurfußball-Kongress in Kassel: "Fairness auf dem Platz und gegenüber den Schiedsrichtern sind das allerhöchste Gebot."

In der Bundesliga sehe er aber "ständige Rudelbildung, Schwalben, Simulanten", sagte Löw: "Wegen jeder Lappalie wird da protestiert. Das sehen auch Kinder, das sehen die Amateure. Das müssen wir wieder in die richtige Richtung lenken, dass die Entscheidungen der Schiedsrichter wieder respektiert werden."

