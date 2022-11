Deutschland-Aufstellung heute gegen Spanien: Flicks 34-Minuten-Mann als Überraschung?

Neue Option für die Abwehr

Wen lässt Bundestrainer Hansi Flick beim Schicksalsspiel gegen Spanien von Beginn an auflaufen? Die voraussichtliche Startaufstellung der DFB-Elf.

Update vom 27. November, 07.01 Uhr: Heute kommt es für Deutschland zum möglicherweise entscheidenden Spiel bei dieser WM: Ab 20 Uhr kämpft die DFB-Elf gegen Spanien gegen das frühe Aus. Die große Frage ist vorab natürlich: Wen stellt Hansi Flick auf?

Nach Sport1-Informationen könnte Lukas Klostermann eine Überraschungs-Option für die Rechtsverteidiger-Position werden. Der Leipziger war lange verletzt, der Bundestrainer ist aber ein großer Fan von ihm und ließ ihn im letzten WM-Test gegen den Oman sogar von Beginn an ran. Der 26-Jährige spielte dann 34 Minuten, die Auswechslung war abgesprochen. Flick wollte Klostermann Spielpraxis geben, ihn aber nicht überlasten.

Wird der RB-Mann also zur großen Überraschung? Klostermann ist enorm schnell, was gegen die quirligen Spanier sicher kein Nachteil wäre. Außerdem kennt er mit Dani Olmo einen der offensiven Gegenspieler bestens aus Leipzig.

Deutschland-Aufstellung gegen Spanien: Wen lässt Flick ran?

Erstmeldung vom 26. November, 17.08 Uhr: Al Shamal - Am vergangenen Mittwoch erlebte die deutsche Nationalmannschaft bei ihrem Auftaktspiel der WM einen herben Rückschlag. Nach der 1:2-Niederlage gegen Japan muss das Team von Hansi Flick nun möglichst drei Punkte gegen die starken Spanier holen, andernfalls droht das Turnier-Aus. Doch welche Änderungen wird der Bundestrainer im Gegensatz zum Japan-Spiel vornehmen? Die voraussichtliche Aufstellung der Nationalelf gegen Spanien.

Deutschland bei der WM Gruppengegner 2022: Japan, Spanien, Costa Rica WM-Endrundenteilnahmen: 20 WM-Finalteilnahmen: 8 WM-Titel: 4

WM 2022: Deutschland gegen Spanien – wen stellt Hansi Flick am Samstag auf?

Flick bezeichnete die Partie am Samstagabend als erstes „Endspiel“ bei der Weltmeisterschaft. Der Heidelberger lässt sich vor dem Schicksalsspiel noch alle Optionen offen, wie er bei der Pressekonferenz anmerkte. „Ich bin nicht unsicher. Das Schöne ist ja, dass mehrere Positionen aufgrund der Qualität offen sind. Da schlafe ich eine Nacht drüber, gucke mir das Abschlusstraining an und bin morgen Früh ein bisschen schlauer“, so der Bundestrainer am Samstag.

Bei aller Geheimniskrämerei um die Startelf gegen die Iberer steht für Flick eines fest: „Wir werden eine Mannschaft sehen, die weiß, um was es geht und bereit ist, alles dafür zu tun, dass wir uns die Tür zum Achtelfinale offen lassen.“ Doch wie könnte die bestmögliche Aufstellung aussehen?

WM 2022: Schlotterbeck wohl auf der Bank – Süle und Rüdiger in der Mitte möglich

Die Torhüterposition ist die gefühlt einzige Stelle, an der sich Flick keine Gedanken machen muss. Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer bewies trotz der Pleite gegen Japan mehrfach seine Klasse und zeigte die ein oder andere Parade. Die personelle Aufteilung seiner direkten Vordermänner ist jedoch die wohl größte Herausforderung für Flick.

Denn die Viererkette war gegen Japan schlicht zu löchrig, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck standen nach der Niederlage im Zentrum der Kritik. Erwartet wird darum, dass Thilo Kehrer von West Ham United statt Süle als Rechtsverteidiger beginnt und Schlotterbeck somit nur der Platz auf der Ersatzbank bleibt. Angesichts der Aussagen von Hansi Flick kann davon ausgegangen werden, dass Joshua Kimmich nicht auf seiner Nebenposition auf der rechten Defensivseite agieren wird.

Deutschland gegen Spanien: Kompaktes Dreier-Mittelfeld oder ein Hochkaräter auf der Bank?

Süle könnte wohl für den formschwachen Schlotterbeck in die Mitte rücken und ein Duo mit dem Abwehrchef Antonio Rüdiger bilden. Ob der ineffektive Leipziger Linksverteidiger David Raum auch gegen Spanien in der Startelf steht, ist ebenfalls fraglich. Zu viel sollte Flick allerdings auch nicht ändern.

Im defensiven Mittelfeld wird Flick wohl auf Kompaktheit setzen. Denkbar ist ein Dreier-Mittelfeld bestehend aus Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan, dem Torschützen aus dem Japan-Spiel. „Das sind alles drei hervorragende Spieler, die können auch alle drei im Mittelfeld spielen, ohne Frage“, sagte Flick bei der Medienrunde über seine Zentrale. Möglich wäre auch, dass entweder Gündogan oder Goretzka auf die Ersatzbank weichen muss.

+ Hansi Flick (r.) und seine Mannschaft stehen vor ihrem ersten „Endspiel“ gegen Spanien. © Alberto Estevez/imago

DFB-Offensive gegen Spanien: Leroy Sané wohl nicht rechtzeitig fit für die Startelf

Doch wer wird beim Aufeinandertreffen der Weltmeister von 2010 und 2014 in Al-Khor für die Tore sorgen? Leroy Sané trainierte nach seinen Knieproblemen wieder mit, laut Flick müsse man jedoch noch das Abschlusstraining abwarten. Der glücklose Thomas Müller könnte eine zweite Chance bekommen, möglicherweise könnte er aber durch den oft zentral eingesetzten Jamal Musiala ersetzt werden. Musiala hatte gegen Japan noch auf Linksaußen gewirbelt und in einzelnen Szenen durchaus für Gefahr gesorgt. Auch Mario Götze wäre eine Alternative für die Müller-Position hinter der Spitze.

Eigentlich war Serge Gnabry vor dem Japan-Spiel in bestechender Form und zeigte ansprechende Leistungen bei den Bayern, gut möglich, dass Flick es wieder mit dem Schwaben in der Startelf versucht. Allerdings ist der Gladbacher Jonas Hofmann ebenfalls eine ernste Alternative für die rechte Außenbahn.

WM 2022: Rätsel um Sturmspitze – Moukoko oder Füllkrug statt Havertz?

Gegen Japan stand der offensive Mittelfeldspieler Kai Havertz als einziger Stürmer in der Startelf. Diesmal könnte Flick mit dem BVB-Talent Youssoufa Moukoko oder dem robusteren Niclas Füllkrug einen echten Angreifer aufbieten. (ajr)

Voraussichtliche Aufstellung: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Gündogan - Hofmann, Müller, Musiala - Füllkrug

